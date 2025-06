Aprobada la moción del grupo Mixto, con el rechazo del PP, del funcionamiento de comedores escolares al inicio de curso

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha aprobado este jueves la moción del grupo parlamentario Mixto sobre la puesta en marcha de comedores escolares al inicio de curso, que incorpora las enmiendas de PSOE y Vox, con seis votos a favor y cinco en contra del PP al considerar los 'populares' que el texto, desde el punto de vista formal, "no está bien planteado, ya que los auténticos responsables de la apertura son los ayuntamientos", mostrando su apoyo a la apertura de los comedores.

La moción ha sido aprobada en el seno de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento autonómico y defendida por el diputado José Luis Álvarez-Castellano, al considerar que es un tema de "interés capital para las familias y alumnado de la Región", ya que "cuando un curso escolar empieza lo deben hacer a la vez todos los servicios". "Por qué el comedor tiene que empezar una semana más tarde", ha cuestionado.

Así, ha aprovechado su intervención para animar a la Consejería de Política Social "a subvencionar a los ayuntamientos con esos seis millones de euros y todo lo que nos queda".

En su opinión, pueden exponer distintas razones que explique por qué el servicio de comedor no comienza al inicio del curso escolar, "como de organización o trámites administrativos", pero ha resaltado la necesidad de plantear que este servicio "vaya más allá, incluso en periodos vacacionales, teniendo en cuenta que estamos en una Región donde el 40,7% de los niños están en riesgo de exclusión social y pobreza".

De forma que se aseguraría "una alimentación sana y en condiciones a los alumnos y, sobre todo, al alumnado, que es el más vulnerable". "Es un objetivo también a plantearse como Gobierno regional de cara al desarrollo de la igualdad entre todos los ciudadanos de la Región", ha señalado.

Desde el grupo parlamentario de Vox, la diputada María José Ruiz ha resaltado la importancia de los comedores escolares, "que desempeñan una función nutricional y educativa importante y contribuyen a la adquisición de hábitos alimentarios, además de que son marco de sociabilización y convivencia". A su vez, ha comentado, "juegan un papel importante en la conciliación familiar y cada vez es más frecuente el uso de comedores".

"Estamos hablando de casi tres meses y mucho tiempo para familias que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y asegurar que sus hijos coman y que las comidas sean saludables", indica.

El grupo parlamentario Socialista ha presentado una enmienda parcial. El diputado socialista Juan Andrés Torres ha coincidido también en dejar claro que es un recurso "imprescindible para garantizar un estilo de vida saludable, la conciliación familiar y la convivencia en los centros educativos".

Sin embargo, critica la "inacción" del Gobierno regional "por términos económicos, dejando a miles de alumnos fuera de las becas de comedor escolar, porque no es capaz de establecer unos umbrales máximos donde permita acceder a aquellas familias que lo necesitan a estas becas".

Tampoco, prosigue, "es capaz de crear las plazas suficientes y necesarias y si a esto le añadimos que desde la Comunidad se da instrucción de que los comedores escolares abran semanas posteriores al inicio del curso se ve el deterioro de este servicio, de estas políticas educativas".

Desde el grupo parlamentario PP, Juan Carlos Albadalejo ha advertido que los centros educativos "tienen autonomía a la hora de organizar el inicio de curso también en lo que tiene que ver con el comedor escolar".

A su juicio, el centro "merece una autonomía a la hora de organizar el inicio del curso, que no se da por igual en todos los municipios", pero ha reiterado que la Consejería "no obliga a que se retrase hasta el día 16", a lo que se une el hecho de que una vez que acaba el curso "la competencia no es autonómica, sino de los ayuntamientos".

"Todos estamos a favor de que los comedores que hay en los colegios se abran cuanto más tiempo posible, tal y como está haciendo la Comunidad y sería mucho mejor", ha finalizado.