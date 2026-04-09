Aprobado el calendario de días inhábiles a efectos laborales para 2027 en la Región de Murcia

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha aprobado en su reunión de este jueves el calendario de días inhábiles a efectos laborales para el año 2027.

Las 12 festividades nacionales serán 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Reyes), 19 de marzo (San José), 25 de marzo (Jueves Santo), 26 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajo), 15 de agosto (Virgen de la Asunción), 12 de octubre (Fiesta Nacional), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (la Inmaculada) y 25 de diciembre (Navidad).

Existe la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan otras festividades de carácter propio a costa de la supresión de alguna de las nacionales.

En el caso de la Región de Murcia, la festividad autonómica a tener en cuenta es la del 9 de junio, día en el que se conmemora la promulgación del Estatuto de Autonomía.

Así, el próximo año se celebrará como festivo en la Región de Murcia el miércoles 9 de junio, en sustitución del día 16 de agosto, lunes siguiente al domingo 15 de agosto (Virgen de la Asunción).

A estas fechas se suman dos festividades locales, que corresponde designar a los ayuntamientos.

Por tanto, las fiestas laborales en todo el ámbito territorial de la Región de Murcia para 2027 serán, además de todos los domingos, el viernes 1 de enero (Año Nuevo); el miércoles 6 de enero (Epifanía del Señor); el viernes 19 de marzo (San José); el jueves 25 de marzo, Jueves Santo, y el viernes 26 de marzo (Viernes Santo);

También el sábado 1 de mayo (Día del Trabajo); el miércoles 9 de junio (Día de la Región de Murcia); el martes 12 de octubre (Fiesta Nacional); el lunes 1 de noviembre (Todos los Santos); el lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española); el miércoles 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el sábado 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Posteriormente, los 45 municipios de la Región determinarán los dos días con carácter de fiestas locales que por tradición les sean propias, quedando conformado de esta manera el calendario laboral completo para el próximo año.