Aprobado el proceso de licitación del proyecto de retirada de Puerto Mayor y la recuperación de la Caleta del Estacio

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de desmantelamiento de las instalaciones de Puerto Mayor y la recuperación ambiental de la Caleta del Estacio, en la localidad de San Javier, con un presupuesto de 25,7 millones de euros, ejecutado por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esta intervención está incluida en la línea 3 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), cuya dotación total asciende a 675,05 millones de euros, en aras a favorecer el uso público de esa zona, que "permanece cerrada desde que se otorgó la concesión en los años 70", ha puntualizado el jefe de la Demarcación de Costas en la Región de Murcia, Daniel Caballero.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha dado cuenta de este anuncio tras presidir la reunión de la Comisión de Asistencia y ha destacado que Puerto Mayor "es uno de los ejemplos más claros del modelo agotado y fracasado del Partido Popular en la región de Murcia". Ha estado acompañado de la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza; y el jefe de la Demarcación de Costas en la Región de Murcia.

Con este proyecto, el Ministerio restaurará casi un millón de metros cuadrados (97,72 hectáreas) del espacio costero de La Manga altamente presionado por la ocupación urbanística, lo que, "además de ser una importante mejora ecosistémica, supondrá la recuperación del entorno marítimo terrestre para el disfrute de la ciudadanía".

La actuación ha incorporado las condiciones estipuladas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada en abril de este año y, tras su visto bueno por parte del Consejo de Ministros, podrá ser licitado con un presupuesto estimado de 25,7 millones de euros y, una vez adjudicado, tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

En esta línea, ha hecho referencia a la "larga y compleja historia administrativa y judicial para evitar la ejecución e incidencia ambiental de este proyecto de puerto deportivo, cuya competencia recaía y estaba apoyado por la Administración regional -que pretendía ocupar un espacio de especial sensibilidad ambiental a la entrada del canal del Estacio en el frente mediterráneo de La Manga del Mar Menor".

Esto culminó el 20 de abril de 2021 cuando, a propuesta del Miteco, el Consejo de Ministros acordó la reversión al dominio público marítimo-terrestre estatal de los espacios correspondientes a Puerto Mayor.

La Dirección General de la Costa y el Mar en 2022 realizó la licitación para la redacción del proyecto para la ejecución subsidiaria de la retirada de instalaciones de Puerto Mayor y restauración dunar en la Manga del Mar Menor.

Este proyecto, adaptado a las alegaciones recibidas en un primer trámite de información pública con fecha 12 de marzo de 2024, se sometió a la información pública junto con el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose la preceptiva evaluación de impacto ambiental ordinaria.

LÍNEAS DEL PROYECTO

El proyecto de desmantelamiento elegido por el Ministerio contempla la retirada de más de 2.500 metros de tablestacas en el mar y en tierra, así como diferentes elementos presentes en el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), como son carteles publicitarios, vallados o escombros.

Además de la retirada de rellenos ubicados en el trasdós de las tablestacas (98.302,87 m3 de gravas, bolos de diversos tamaños y arena) y de suelos contaminados con metales pesados en tres áreas identificadas (44.716,37 m3), que deberán ser gestionados por gestor autorizado de residuos; la reacomodación de las arenas obtenidas de la retirada de los rellenos con la consecuente configuración de la línea de costa en esas zonas; y la retirada del recinto interior del dique de Levante (35.264,32 m3 de rellenos de suelo formado por gravas, bolos de diverso tamaño y arenas, cuyo transporte se realizará por medios marinos), así como de los barcos abandonados existentes en el recinto.

Incluye también el desmantelamiento de los últimos 200 metros del espigón Sur; el acondicionamiento y refuerzo del tramo de espigón que se mantiene y el del espigón situado junto al camino de acceso al espigón Sur; y la restauración dunar de la Caleta del Estacio, que supone la conservación de especies protegidas, eliminación de especies invasoras, reconstrucción morfológica de las dunas, instalación de captadores de arena (varillas de mimbre) y revegetación con especies autóctonas que han sido consensuadas con la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática del Gobierno de la Región de Murcia.

Se contempla también la instalación de pasarelas de madera sobre algunas veredas existentes para permitir el acceso a la playa y el tránsito peatonal, así como un vallado perimetral para separar el entorno dunar del urbano e impedir el acceso a las dunas; y la plantación de Posidonia oceánica con carácter experimental en una parcela de 25 m2 al finalizar las obras marinas.

ACCIONES DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN

Lucas ha recordado que el Gobierno regional "pretendía ocupar una de las pocas zonas de La Manga que quedaban en estado natural, destrozando un espacio de un gran valor medioambiental, pero en 2021, el Gobierno de España frenó este despropósito del PP y ahora invierte 26 millones de euros para recuperar un espacio natural de un millón de m2".

Por su parte, Baraza ha confirmado que desde el Estado "se está trabajando tanto en las distintas subcuencas de la cuenca vertiente, en la zona norte, en el Albujón, y en la zona sur, en la zona minera, como en toda la configuración del cinturón verde, que va a permitir disponer de infraestructuras que permitan una retención de agua y unos aportes de contaminación que evitaremos que lleguen a la laguna del Mar Menor".

Muchas de las obras para paliar las escorrentías, que ya anunció el Ministerio, ha comentado, ya están en ejecución y ha confirmado que está prácticamente en fase de licitación, "antes de que termine el año", el parque inundable en Los Alcázares "para evitar la entrada de agua a la población".