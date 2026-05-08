Aprobado el proyecto para la construcción del Centro Integral de Seguridad de El Palmar, en Murcia

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la construcción del Centro Integral de Seguridad Municipal en la pedanía de El Palmar, una infraestructura que reunirá en un mismo espacio a la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Protección Civil y el Centro de Coordinación de Emergencias.

El complejo, cuyas obras cuentan con un presupuesto total de 3.492.060 euros, se levantará sobre una parcela de 3.876 metros cuadrados situada en la Avenida de Las Palmeras y contará con una superficie edificada de 3.128 metros cuadrados, según ha informado el Consistorio capitalino.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado que este nuevo complejo "permitirá integrar por primera vez a Policía Local, Protección Civil y el Centro de Coordinación de Emergencias, con la participación del SEIS, en un mismo espacio diseñado para trabajar de forma conjunta, compartir información y optimizar los recursos, mejorando así la rapidez y eficacia en la respuesta ante cualquier emergencia".

El diseño contempla un edificio principal distribuido en tres plantas más semisótano, además de dos naves exteriores destinadas a los servicios operativos.

En la planta baja se ubicará la comisaría de Policía Local y una sala polivalente; la primera planta albergará la sede de Protección Civil; la segunda estará destinada al Centro de Coordinación de Emergencias, con capacidad para 30 efectivos; y el semisótano incluirá garaje, vestuarios, almacenes y gimnasio.

Las dos naves exteriores, con casi mil metros cuadrados en conjunto, estarán destinadas al SEIS --con capacidad para hasta ocho vehículos de gran tamaño-- y a Protección Civil, que dispondrá de espacio para doce vehículos, además de zonas operativas y de almacenamiento.

El nuevo centro estará equipado con todos los servicios esenciales para garantizar la operatividad de los cuerpos de seguridad y emergencias, incluyendo grupo electrógeno, sistemas de protección contra incendios, climatización, ventilación, telecomunicaciones y espacios destinados a la formación.

El expediente municipal recoge, además, que el proyecto ya dispone de informe favorable de la Unidad de Supervisión de Proyectos Municipal y que, antes de iniciar la contratación de las obras, se procederá al replanteo técnico previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

"Se trata de una infraestructura moderna y plenamente equipada que responde a las necesidades reales de los servicios de emergencia, facilitando su coordinación y mejorando su capacidad operativa en beneficio de todos los vecinos", ha añadido Perona.

El Servicio de Protección Civil trasladará íntegramente su actividad a esta nueva sede, donde desarrollarán su labor más de 90 efectivos entre voluntarios, técnicos y agentes de emergencias, en unas instalaciones adaptadas a sus funciones tanto operativas como formativas. En la actualidad, los servicios de seguridad y emergencias se encuentran distribuidos en distintas ubicaciones del municipio.