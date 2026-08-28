El '1-1-2' apunta que la bajada del nivel del mar en la costa de la Región se debe a causas naturales y no supone riesgo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha informado de que la retracción del nivel del mar registrada durante la mañana de este viernes responde a causas naturales y no implica peligro para la población, ni la activación de planes de Protección Civil.

En un comunicado, el '1-1-2' ha comenzado a recibir avisos alertando del fenómeno a partir de las 10.05 horas desde diversos puntos del litoral, de forma especialmente acusada en La Manga del Mar Menor.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), las autoridades han descartado cualquier aviso de terremoto en el mar o riesgo de tsunami.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha precisado que el suceso se debe a variaciones bruscas en la presión atmosférica asociadas a borrascas cercanas, factores que pueden desencadenar oscilaciones destacables en el nivel del mar.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias han señalado que mantienen un seguimiento continuo del fenómeno en contacto permanente con la Aemet por si se produjeran cambios significativos.

BANDERA AMARILLA EN TODAS LAS PLAYAS DE CARTAGENA

En Cartagena, el Ayuntamiento ha establecido la bandera amarilla en todas las playas mediterráneas del municipio, por lo que el baño está permitido con precaución, ante la posible aparición de corrientes y el avance del regreso del agua tras la retracción observada durante la mañana, según ha informado el Consistorio.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, había determinado inicialmente el izado de la bandera roja como medida preventiva después de que el mar se retrajera varios metros en determinadas zonas del litoral mediterráneo.

"Es una medida preventiva. Nuestros técnicos nos dicen que puede tratarse de un fenómeno relacionado directamente con el régimen de mareas y no existen datos objetivos para pensar en otro tipo de causa", ha explicado Arroyo.

Protección Civil en Cartagena mantiene la recomendación de actuar con precaución y prestar especial atención a posibles corrientes, así como a la evolución del regreso del agua, especialmente en la línea de costa y los paseos marítimos, ante una posible subida del nivel del mar que podría alcanzar zonas urbanas.

El Consistorio mantiene un seguimiento constante de la evolución de la situación en coordinación con Protección Civil de la Comunidad Autónoma y trasladará cualquier novedad a través de sus canales oficiales y su página web.