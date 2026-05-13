Archena amplía su oferta turística y termal con una nueva piscina de bienestar en el balneario local

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y la alcaldesa de la localidad, Patricia Fernández, visitan las obras - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y por el director de operaciones del balneario, David Rull, para conocer la nueva piscina de agua termal que el complejo inaugurará aproximadamente a final de año.

Las obras cuentan con una subvención de casi 300.000 euros destinados a impulsar la mejora integral del Balneario de Archena mediante intervenciones estructurales, actuaciones en eficiencia energética y sostenibilidad hídrica y modernización tecnológica.

La actuación se enmarca en el Plan de revitalización y sostenibilidad de los alojamientos turísticos de la Región, que persigue la modernización de los alojamientos turísticos y la mejora de su sostenibilidad, con financiación de fondos europeos Next Generation y una dotación total de 7,5 millones de euros.

"Con ellos, impulsamos la modernización de 65 establecimientos turísticos de la Región, tanto hoteleros como extrahoteleros, y la transformación del sector hacia las cotas más altas de sostenibilidad, eficiencia y calidad del servicio", ha subrayado la consejera.

Entre las actuaciones, destaca la sustitución, por 133.000 euros, de la depuradora por un sistema más eficiente que permita optimizar el agua y mejorar la calidad de filtración, instalando nuevos filtros y bombas y un sistema de control que garantice el rendimiento y reduzca el desperdicio del agua en el proceso de depuración.

En cuanto a la cuantía de la inversión, le siguen los más de 72.000 euros de la instalación de un sistema de generación de energía solar, con el que aprovechando fuentes de energías renovables se pretende disminuir el consumo de energía eléctrica y optimizar costes energéticos.

También se lleva a cabo, por más de 31.000 euros, la instalación de un sistema de captación, filtración, desinfección y depuración de aguas pluviales que garantice la reutilización para el riego del hotel.

Otras acciones son las estructuras de cimentación y muro de contención para la protección de la integridad del hotel y la propiciación de un entorno seguro, evitando posibles daños por fenómenos climáticos, por 25.000 euros; la mejora de la calidad del agua de la piscina termal mediante la instalación de un sistema avanzado para la medición, control y gestión del tratamiento químico, además de los niveles de cloro y PH, por 18.500 euros; la mejora en la conectividad del hotel con mayor estabilidad y acceso a Internet, por más de 8.800 euros, y la puesta en marcha de un sistema para la gestión eficiente de clientes, por cerca de 5.000 euros.

Carmen Conesa ha explicado que estas inversiones "refuerzan la seguridad de las instalaciones, optimizan el uso de recursos, mejoran la conectividad y elevan la calidad del servicio ofrecido al cliente".

Los balnearios de la Región registraron una ocupación hotelera del 97%durante la pasada Semana Santa, que se mantuvo durante el puente de mayo, un grado de ocupación en esa fecha cuatro puntos por encima que el año anterior, "resultados que demuestran la fortaleza y el atractivo de la oferta termal de la Región", ha añadido la consejera.

OCUPACIÓN MEDIA SUPERIOR AL 80%

El Balneario de Archena ha registrado una ocupación media del 82% entre enero y abril, alcanzando 143.953 pernoctaciones y 19.480 viajeros. Por su parte, la facturación del periodo se situó en 6.862.522 euros, lo que supone un incremento del 5,5% sobre el presupuesto previsto.

La alcaldesa, Patricia Fernández, ha subrayado que "proyectos como esta nueva piscina termal consolidan a Archena como uno de los grandes destinos de turismo de bienestar y salud del país, generando empleo, actividad económica y atrayendo visitantes durante todo el año".

La regidora ha puesto en valor los datos de desempleo local, un 7,3%, el más bajo de la serie histórica y ha destacado la importancia de seguir impulsando proyectos turísticos ligados al bienestar y a la salud.

Asimismo, ha destacado "la importancia de seguir apostando por la conservación del patrimonio histórico y religioso vinculado al Balneario de Archena, un lugar que forma parte de la identidad y de la historia del municipio".