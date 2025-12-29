Archena cierra 2025 con más de 12 millones de euros en inversiones y proyectos estratégicos y la mejora del empleo

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha destacado este lunes que este 2025 ha sido "un año decisivo en el que muchos proyectos se han convertido en realidades", con más de 12 millones de euros en inversiones y la puesta en marcha de iniciativas estratégicas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Fernández ha remarcado que durante el año que ahora termina "el Ayuntamiento ha consolidado su estabilidad económica, cerrando el ejercicio con cuentas saneadas, superávit y una reducción progresiva de la deuda".

A ello ha sumado la mejora en la gestión financiera, con plazos de pago a proveedores situados en torno a los 27 días, lo que "ha supuesto un impulso para el tejido empresarial local".

Para la regidora, uno de los indicadores más destacados ha sido el empleo. Y es que en 2025, Archena ha reducido su tasa de desempleo hasta el 7,65%, una "cifra histórica" que es fruto, según ha precisado, "de las políticas de apoyo al empleo, la atracción de inversión privada y la colaboración con el tejido empresarial".

LA INAUGURACIÓN DEL MIGUEL MEDINA, UNO DE LOS GRANDES HITOS DEL AÑO

Entre los principales hitos de 2025, el Consistorio ha destacado la inauguración del edificio Miguel Medina, antiguo colegio rehabilitado tras una inversión de 1,8 millones de euros procedentes mayoritariamente de fondos europeos.

El edificio, que se ha convertido en un nuevo espacio institucional, cultural y social, acoge ya plenos municipales y actividades abiertas a la ciudadanía y ha supuesto la recuperación de un inmueble histórico renovado y accesible.

FONDOS EUROPEOS, PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE SERVICIOS

A lo largo del año, Archena ha impulsado 11 proyectos estratégicos gracias a la captación de más de 12 millones de euros de fondos europeos, destinados a actuaciones de transformación urbana, digitalización, sostenibilidad y cohesión social.

En el ámbito de los servicios públicos, el Ayuntamiento ha adjudicado el nuevo contrato integral de limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento de zonas verdes y ecoparque, una de las mayores inversiones municipales en este ámbito, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y la imagen urbana con una inversión de más de 2 millones anuales por un periodo de 12 años.

Durante 2025 también se han ejecutado nuevas infraestructuras deportivas y espacios biosaludables, como parques de calistenia, pumptrack y zonas de gerontogimnasia, así como la renovación de las instalaciones del pabellón deportivo José Alcolea Lacal.

En materia turística, Archena ha reforzado su posición como referente en turismo termal, con su presencia en FITUR 2025 y el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística, que contempla más de 3 millones de euros de inversión para los próximos años y que incluye 'Archena Río', una actuación de restauración ambiental y puesta en valor de la ribera del río Segura que busca reforzar el atractivo turístico y natural del municipio.

La apertura de los primeros tramos del Arco Noroeste ha supuesto "una actuación estratégica y absolutamente prioritaria" para Archena, al mejorar "de manera sustancial" la conectividad del municipio y su plena integración en el entorno metropolitano. Esta infraestructura "responde a una demanda histórica y supone un avance decisivo para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la movilidad de vecinos y visitantes".

La alcaldesa ha valorado este hito como un "elemento clave" para impulsar nuevas oportunidades de inversión, fortalecer el tejido productivo local y avanzar hacia un modelo de ciudad más accesible, competitiva y sostenible.

Fernández ha concluido señalando que "2025 ha sido un año de avances reales que permite afrontar el futuro con garantías y nuevos retos para Archena".