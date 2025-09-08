Archena inicia el curso escolar con 2.300 alumnos y 250 docentes en sus aulas

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, inaugura el curso escolar 2025/26 en el CEIP Río Segura - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha inaugurado este lunes oficialmente el curso escolar 2025/26 en el CEIP Río Segura junto al director del centro Fulgencio Hernández y la concejala de Educación, Isabel María Martínez, así como miembros del equipo docente y el alumnado de Infantil y Primaria.

En el municipio de Archena, un total de 2.300 niños y niñas se incorporan a las aulas, acompañados por más de 250 docentes, que inician un nuevo curso con ilusión y compromiso por la educación, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Durante su intervención, Fernández ha destacado que, "la educación constituye el pilar fundamental sobre el que se asienta el desarrollo de nuestra sociedad. Desde el Ayuntamiento de Archena mantenemos una apuesta firme por la mejora de las infraestructuras educativas, el apoyo a la comunidad escolar y el impulso de proyectos que refuercen la formación de nuestro alumnado".

Asimismo, la regidora ha instado al alumnado a "disfrutar y ser felices durante el curso".