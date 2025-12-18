Archena presenta una nueva edición de la 'Burger Week' - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha presentado una nueva edición de la 'Burger Week', una cita gastronómica que convertirá al municipio en punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas y la buena cocina.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha señalado que "la Burger Week es una iniciativa que impulsa la hostelería local, dinamiza la economía y ofrece a vecinos y visitantes una experiencia gastronómica diferente y de calidad", y ha animado a la ciudadanía a participar en esta propuesta, destacando que "Archena sigue apostando por eventos que generan actividad, promoción y disfrute para toda la ciudadanía", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La Burger Week se celebrará del 26 al 30 de diciembre, en horario ininterrumpido de 12.00 a 00.00 horas, y tendrá lugar en el Parking Miguel Medina.