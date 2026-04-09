Archena reúne a más de 160 escolares en su Escuela de Semana Santa para fomentar ocio y conciliación

ARCHENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

Más de 160 niños de Infantil y Primaria han participado en la Escuela de Semana Santa organizada por el Ayuntamiento de Archena, una iniciativa que combina actividades educativas y de ocio durante el periodo vacacional.

El programa ha incluido propuestas relacionadas con celebraciones como el Desfile del Bando de la Huerta, el Entierro de la Sardina y una procesión infantil, acercando estas tradiciones a los escolares de forma participativa, según han informado desde el Consistorio.

La alcaldesa visitó una de las jornadas, coincidiendo con la actividad en el Museo de Archena, donde subrayó el papel de este servicio "como herramienta de apoyo a la conciliación familiar y laboral".

La Escuela de Semana Santa es uno de los programas municipales con mayor acogida, ofreciendo una alternativa organizada para las familias durante los días sin actividad escolar.