Archivo - Archena reúne a médicos de clubes de fútbol y federaciones en un foro sobre termalismo y recuperación deportiva - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA - Archivo

ARCHENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El Balneario de Archena acogerá este jueves y este viernes la XIX Asamblea de la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Foro de Termalismo, Salud y Recuperación Deportiva, que reunirá a responsables públicos, gestores de balnearios y profesionales del sector.

Una de las principales actividades será la mesa de especialistas en medicina deportiva prevista para este viernes, 6 de noviembre, en la que se abordará el papel de las aguas mineromedicinales y los tratamientos termales como complemento en la recuperación de lesiones deportivas.

En ella participarán el doctor Pedro Guillén, fundador de la Clínica CEMTRO; el doctor Óscar Luis Celada, médico de la selección española absoluta de fútbol; el doctor José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid; la doctora Elena Isla, directora del Área Médica de la Federación Española de Baloncesto e integrante de los servicios médicos del Real Madrid; y la doctora Ana de la Torre, de los servicios médicos del Getafe CF, según ha informado el Ayuntamiento de Archena.

El encuentro permitirá poner en común la experiencia de estos profesionales en el cuidado de deportistas y analizar las posibilidades del termalismo en los procesos de recuperación física.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el presidente de la Red de Villas Termales y de la Diputación de Ourense, Luis Menor, participarán en la apertura institucional. Fernández ha señalado que "el futuro del termalismo pasa por unir un recurso milenario con la ciencia, la medicina y la innovación".

Antes del foro, el concejal de Presidencia, Mario Alcaraz, intervendrá en una ponencia sobre la colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Archena y el Balneario, centrada en su contribución al turismo de salud y al desarrollo del municipio.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará este jueves a las 10.00 horas con sesiones sobre cooperación entre administraciones y empresas en los territorios termales, dificultades jurídicas de los proyectos municipales e investigación e innovación. A las 13.00 horas tendrá lugar la XIX Asamblea de la Red de Villas Termales de la FEMP, reservada a sus entidades asociadas, en la que se tratarán el plan de trabajo y las prioridades de la organización.

La jornada del viernes incluirá la ponencia magistral 'Villas Termales: El valor del termalismo para la prevención y la salud', así como la presentación de experiencias de balnearios y ayuntamientos. El foro comenzará a las 12.00 horas y la mesa de especialistas está prevista para las 12.15 horas.

El programa se completará con una recepción de bienvenida a cargo de la alcaldesa de Archena este miércoles, 4 de noviembre.