Archena será sede de la XIX Asamblea General de Villas Termales el próximo 5 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Archena será sede el próximo 5 de noviembre de la XIX Asamblea General de Villas Termales, un encuentro que reunirá en el municipio a representantes de las villas termales españolas y que tendrá continuidad al día siguiente con un Foro de Turismo de Salud y Recuperación Deportiva.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha participado en la mesa redonda 'El mapa del agua que cuida, conecta y da futuro al territorio', junto al alcalde de Cuntis y el alcalde de Mondariz, dentro de la programación de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar que se celebra en Ourense. La mesa ha estado presidida por el presidente de la Diputación de Ourense y de Villas Termales, Luis Menor, según ha informado el Ayuntamiento de Archena.

Durante su intervención, Fernández ha defendido el papel de los municipios termales como espacios de empleo y vertebración territorial y ha señalado la necesidad de aprovechar su patrimonio termal para generar nuevas oportunidades vinculadas a la salud, la ciencia, el deporte y el bienestar.

Sobre la celebración de la Asamblea General, prevista para el 5 de noviembre, ha señalado que permitirá reunir en Archena a representantes de las principales villas termales españolas.

"Que Archena acoja esta Asamblea no es casualidad. Es el resultado de un trabajo constante para situar a nuestro municipio donde merece estar y para hacer valer el potencial que tenemos", ha afirmado Fernández, quien ha destacado que el municipio cuenta con "un recurso termal extraordinario", además de "un proyecto de ciudad y una estrategia para convertir ese recurso en más turismo, más actividad económica y más oportunidades para nuestros vecinos".

La alcaldesa ha considerado que la celebración del encuentro supone un reconocimiento al papel que Archena está adquiriendo dentro del turismo de salud y bienestar en España y una oportunidad para avanzar en este ámbito.

"Vamos a traer a Archena a las principales villas termales de España porque queremos que conozcan nuestro trabajo, nuestros proyectos y nuestra forma de entender el turismo. Pero, sobre todo, queremos que Archena esté en las conversaciones donde se decide el futuro del turismo termal y de salud", ha señalado.

Fernández ha defendido asimismo que el municipio no quiere limitarse a conservar su tradición termal, sino utilizarla como punto de partida para ampliar su oferta turística hacia ámbitos como la medicina, la recuperación deportiva, la naturaleza, el patrimonio, la cultura y el bienestar.

"Tenemos claro de dónde venimos, pero también tenemos muy claro hacia dónde queremos ir. El termalismo es nuestra fortaleza y nuestro punto de partida; ahora queremos que sea también una herramienta para generar futuro", ha remarcado.

La XIX Asamblea General de Villas Termales se celebrará el 5 de noviembre en Archena y continuará el 6 de noviembre con el Foro de Turismo de Salud y Recuperación Deportiva, que reunirá a profesionales de la medicina, el deporte y el turismo para abordar el potencial de las aguas mineromedicinales en ámbitos como la recuperación, la prevención y el bienestar.

Según ha señalado la alcaldesa, ambos encuentros permitirán proyectar el nombre de Archena a nivel nacional y presentar sus proyectos y su modelo de turismo de salud ante representantes del sector.