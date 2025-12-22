Arde Bogotá actuará en Tenerife en su único concierto anunciado en Españaen 2026

Cartel del concierto de Arde Bogotá en Tenerife - RAWMUSIC

Arde Bogotá ha anunciado un concierto en Tenerife que tendrá lugar el 1 de agosto, en el Estadio Francisco Peraza 'La Manzanilla, en San Cristóbal de La Laguna, el único que ha anunciado la banda cartagenera en 2026.

La cita no es solo un concierto: es un reencuentro largamente esperado y el cierre de una promesa pendiente desde el verano de 2023, cuando la banda se vio obligada a cancelar su actuación en la isla debido a los graves incendios que asolaron Tenerife. Aquella circunstancia excepcional dejó al grupo y a su público con una sensación de deuda emocional que, tres años después, por fin se salda, según informaron fuentes de RawMusic en una nota de prensa.

"El verano de 2023 fuimos a tocar a Tenerife y no pudimos hacer el concierto por el terrible incendio que asoló la isla. Nos quedamos con una sensación horrible, pero con la promesa de volver. Por fin podemos hacerlo", ha compartido la banda.

Ese compromiso se materializa ahora con un concierto que mira al presente sin olvidar lo ocurrido. En paralelo, la banda se encuentra trabajando en una iniciativa de carácter ecológico vinculada a la isla, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

"Queremos ayudar a que aquello que nos impidió hacer música se convierta solo en un mal recuerdo", añaden.

El 1 de agosto de 2026, Arde Bogotá volverá a subirse a un escenario en Tenerife para cerrar un capítulo que quedó en pausa y hacerlo, esta vez sí, con la música como protagonista y la isla como testigo.

El cartel del concierto ha sido realizado por la artista Clara Ledo, especializada en ilustración y pintura mural, cuyo trabajo se caracteriza por una expresión alegórica y metafórica de su mundo interior.

Las entradas saldrán a la venta el martes 23 de diciembre a las 12.00 horas (hora canaria) y a las 13.00 horas en la Península, y podrán adquirirse a través de entradas.com y tickety.es.