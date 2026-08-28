Arde Bogotá rueda su nuevo videoclip en los túneles subterráneos de El Espalmador en Cartagena

La banda Arde Bogotá graba el videoclip de 'El Club de la Gente Sola' en antiguos túneles subterráneos de submarinos de El Espalmador, en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Los antiguos túneles subterráneos de submarinos de El Espalmador, en Cartagena, se han convertido en el escenario del nuevo videoclip de Arde Bogotá, 'El Club de la Gente Sola', publicado este viernes, 28 de agosto, según ha informado el Ayuntamiento.

La producción ha sido posible gracias a las gestiones de la Cartagena Film Office, dependiente del Ayuntamiento de Cartagena, para facilitar a la productora el acceso a este enclave de singularidad histórica, patrimonial y visual.

El tema constituye el tercer adelanto del próximo trabajo discográfico de la banda cartagenera, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', que verá la luz el 2 de octubre.

El vídeo, dirigido por Guillermo Aliaga y con dirección creativa de Sabotage Propaganda, transforma las instalaciones en un laboratorio de estética ochentera, dando continuidad a la narrativa audiovisual iniciada con 'Bigger Splash' e 'Instrucciones', sencillo este último que también rodaron en la ciudad, en el antiguo taller de óptica de la Armada de Los Barreros.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que la elección de este espacio por parte de una formación con proyección nacional e internacional como Arde Bogotá --compuesta por Antonio García, Dani Sánchez, José Ángel Mercader y Pepe Esteban-- permite "mostrar una Cartagena diferente, sorprendente y todavía desconocida para muchísima gente".

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO NAVAL

El consistorio trabaja para poner en valor el patrimonio naval junto a la futura recuperación del submarino 'Tonina'. "Nuestro objetivo es recuperar estos espacios, darles una nueva vida y conseguir que formen parte de la Cartagena cultural y turística de los próximos años", ha afirmado la regidora.

Arroyo ha recalcado que el propósito municipal es que la recuperación del entorno no solo conserve el patrimonio, sino que "lo abra, lo interprete y lo llene de vida" para generar cultura, conocimiento y nuevas oportunidades económicas.

CARTAGENA COMO PLATÓ AUDIOVISUAL

La iniciativa se enmarca en la estrategia impulsada a través de la Cartagena Film Office para consolidar el municipio como destino de producciones audiovisuales, ofreciendo un catálogo de localizaciones históricas, militares, industriales, naturales y urbanas, junto a la gestión de permisos y acompañamiento técnico.

"Cada rodaje es una oportunidad para mostrar Cartagena al mundo. Recuperar espacios como El Espalmador, hacer posible que hoy sean escenario de una producción audiovisual y trabajar para que mañana puedan ser disfrutados por todos es exactamente el modelo de ciudad que queremos construir", ha concluido la alcaldesa.