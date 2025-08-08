Arde un camión que transportaba material de construcción en Mula

Incendio de un camión en Mula - FOTOGRAFÍA FACILITADA POR BOMBEROS DEL CONSORCIO

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias intervinieron este jueves por la tardes en el incendio de un camión, que transportaba material de construcción, en la Gran Vía de la localidad de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Los hechos ocurrieron sobre las 9.18 minutos, cuando por causas que se desconocen un camión de grandes dimensiones comenzaba a arder en La Gran Vía de Mula. Varias llamadas de viandantes que pasaban por el lugar alertaban al '1-1-2'.

Hasta el lugar del incendio se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, así como agentes de la Policía Local de Mula.