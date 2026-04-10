La Armada pone a prueba su respuesta ante un accidente químico con un simulacro de alto riesgo en aguas de Cartagena

Simulacro de emergencia química de alta complejidad en el marco del ejercicio MARSEC, organizado por la Armada - ARMADA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Cartagena ha sido este jueves el escenario de un simulacro de emergencia química de alta complejidad en el marco del ejercicio MARSEC, organizado por la Armada. La maniobra, desarrollada frente a la Isla de las Palomas, ha recreado un incendio a bordo de un buque quimiquero con fuga de sustancias inflamables y la formación de una nube tóxica que, debido al viento, avanzaba hacia la costa con riesgo inminente para la población.

El ejercicio ha movilizado un amplio dispositivo de respuesta coordinada por Capitanía Marítima, en el que han participado la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Salvamento Marítimo, la Policía Portuaria y diversas unidades de la Armada.

Para la simulación se ha contado con el buque 'El Camino Español', que ha actuado como barco afectado, mientras que el buque militar 'Cartagena' ha servido de apoyo al despliegue de los equipos de intervención.

DRONES Y MONITORIZACIÓN AMBIENTAL

Uno de los puntos clave del operativo ha sido el uso de tecnología avanzada para la gestión de la crisis. La UME ha desplegado un Puesto de Mando Avanzado en la terminal de cruceros desde el que se ha dirigido el seguimiento de la nube tóxica mediante el uso de drones y sistemas de monitorización ambiental.

Estas herramientas han permitido evaluar en tiempo real el potencial impacto de los gases sobre el entorno y la población costera.

Además de las tareas de extinción y contención, los servicios de emergencia han ensayado los protocolos de atención a víctimas contaminadas. El ejercicio ha incluido la evacuación de tripulantes afectados y su traslado a centros hospitalarios, así como la simulación de alertas a la población y el control del tráfico en las zonas limítrofes al incidente.

UN PUERTO ESTRATÉGICO PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS

La elección de Cartagena se debe a que es uno de los principales puertos del Mediterráneo en tráfico de mercancías peligrosas.

El ejercicio MARSEC ha permitido evaluar la eficacia de la coordinación entre organismos civiles y militares ante amenazas simultáneas (incendio, fuga química y contaminación), reforzando la preparación de la ciudad portuaria ante incidentes de alto impacto.