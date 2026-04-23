La Armada y la UCAM recrean una crisis de alta tensión comunicativa con un submarino

Estudiantes durante la realización del ejercicio 'Cartago 26' - UCAM

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) han participado en el ejercicio 'Cartago 26' donde han afrontado la gestión informativa de una crisis en la Base de Submarinos de Cartagena junto a la Armada Española en la que ha ocurrido una explosión en el interior de un submarino con 55 tripulantes a bordo y una operación de rescate activada.

Más de 40 alumnos de los grados en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas han participado en esta experiencia inmersiva, en la que han debido informar en tiempo real, enfrentarse a ruedas de prensa y gestionar la presión derivada de la incertidumbre, según han informado desde la universidad.

El ejercicio contribuye además a que la Armada entrene su relación con los medios de comunicación y mejore sus intervenciones públicas en situaciones de alta exigencia.

Los alumnos han trabajado en distintos formatos informativos, incluyendo programas en directo de radio y televisión, así como la elaboración de contenidos digitales. Además, un grupo de estudiantes de Publicidad ha asesorado en la comunicación institucional, analizando los mensajes y posibles errores en las intervenciones públicas.

El capitán de navío y jefe de la flotilla submarina, Alfonso Carrasco, ha señalado que "simulamos un accidente para poner en práctica los procedimientos de rescate y la relación con los medios de comunicación".

Por su parte, la decana del Grado en Periodismo de la UCAM, Beatriz Correyero, ha incidido en que uno de los principales retos del ejercicio es que "los estudiantes se enfrentan a bulos y 'fake news', teniendo que diferenciar entre información falsa y datos contrastados".

Este tipo de iniciativas se enmarca en la estrecha colaboración que la UCAM mantiene con las Fuerzas Armadas a través de ejercicios y actividades formativas, orientadas a acercar a los estudiantes a entornos de alta exigencia profesional y reforzar su preparación en situaciones de emergencia.