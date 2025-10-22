Arranca en la capital murciana la Feria de Otoño del Comercio de Proximidad, que cuenta con 40 locales

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, acompañado por el presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro Oeste, David San Nicolás, en la Feria de Otoño del Comercio - EUROPA PRESS

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital murcian acoge desde este miércoles y hasta este domingo, día 26, una nueva edición de la Feria de Otoño del Comercio de Proximidad. La cita, que se celebra en el Paseo Alfonso X El Sabio, reúne a 40 comercios locales y ofrece actividades para toda la familia.

Así lo ha explicado el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, acompañado por el presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro Oeste, David San Nicolás, en un contacto con los medios.

La feria, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, tiene como objetivo impulsar el comercio de proximidad, dinamizar las ventas en la campaña de otoño y ofrecer una experiencia atractiva y familiar en pleno centro de la ciudad.

El evento cuenta con la participación de 40 comercios locales pertenecientes a las asociaciones Nuevo Corazón de Murcia, Triángulo y Centro de Murcia, Asociación de Comerciantes del Carmen, Vista Alegre y '300 metros vip' (de las calles Jabonerías y Sociedad).

El horario de apertura es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, excepto el domingo, que será únicamente en horario de mañana.

Además, la Feria de Otoño ofrece una amplia programación paralela con propuestas para todos los públicos: conciertos con artistas del festival Crea Joven, demostraciones de belleza y cosmética, actuaciones infantiles de Drilo el Cocodrilo, talleres para niños y reparto gratuito de palomitas y algodón de azúcar.

Con esta nueva edición, la Feria de Otoño del Comercio Minorista reafirma su papel como escaparate de referencia para los comercios del municipio y como punto de encuentro entre ocio, cultura y consumo responsable en el corazón de Murcia.

Según ha explicado el concejal, en la feria se podrán encontrar desde accesorios de moda, como complementos e incluso artículos realizados por una impresora 3D. También habrá actuaciones y talleres de cosmética, belleza y maquillaje.

El objetivo es que esta feria, ha dicho Pacheco, sea "un lugar de encuentro familiar y los murcianos y visitantes se quieran acercar a conocer ese comercio", con el objetivo de "visibilizarlo y ayudarles en esa difusión de la actividad de su negocio".