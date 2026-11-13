Arranca el proceso de participación para el estudio de ampliación del tranvía a Alcantarilla, Molina y Santomera

El consejero Jorge García Montoro, los alcaldes de Alcantarilla, Paqui Terol; Molina de Segura, José Ángel Alfonso y Santomera, Víctor Martínez; y el concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica de Murcia, José Francisco Muñoz - CARM

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha iniciado el proceso de participación ciudadana para la elaboración del estudio informativo de la ampliación del tranvía de Murcia hacia Molina de Segura, Alcantarilla y Santomera, con una reunión de trabajo con los alcaldes de los cuatro ayuntamientos.

El documento permitirá analizar las distintas alternativas de trazado, evaluar su viabilidad y determinar la solución más adecuada antes de abordar la redacción del proyecto constructivo, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Así lo ha trasladado el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro a los alcaldes de Alcantarilla, Paqui Terol; Molina de Segura, José Ángel Alfonso y Santomera, Víctor Martínez; y al concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica de Murcia, José Francisco Muñoz, en una reunión donde se han establecido las primeras pautas de colaboración entre los consistorios para la elaboración del estudio.

Este encuentro surge a solicitud de la empresa adjudicataria del estudio informativo de la ampliación del tranvía al área metropolitana, Urbamusa, que considera necesario iniciar una ronda de reuniones técnicas con los ayuntamientos para continuar con los trabajos encargados.

El trabajo cuenta con un presupuesto autonómico de 844.078 euros y se enmarca en el proceso de planificación del transporte público que desarrolla la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, a través del futuro Plan de Transporte Metropolitano de Murcia y su área de influencia, cuyo objetivo es impulsar una movilidad sostenible y avanzar hacia una red de transporte público integrada y coordinada así como mejorar las conexiones territoriales entre los municipios del área de influencia de la capital.

El proyecto de ampliación del tranvía a estos tres municipios complementa el acuerdo suscrito entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia para la extensión de este medio de transporte entre la Plaza Circular y Estación Intermodal del barrio del Carmen de la ciudad capitalina.

Este último proyecto que cuenta con el compromiso financiero del Ejecutivo regional, ya dispone del correspondiente proyecto de ejecución.

INFORMACIÓN MUNICIPAL NECESARIA

La participación de los ayuntamientos en esta primera fase permitirá incorporar al futuro estudio informativo datos precisos sobre las características y necesidades de cada municipio.

Para organizar esta colaboración, se ha planteado a los consistorios que designen un interlocutor municipal que coordine el contacto con la empresa pública Urbamusa y canalice las aportaciones de cada administración local.

Entre la información que deberán aportar figuran los principales polos de atracción y destinos estratégicos, los desarrollos urbanísticos y áreas de crecimiento previstos, las actuaciones y servicios que puedan condicionar las alternativas, las posibles afecciones a espacios de especial protección y las propuestas iniciales de ubicación de los apeaderos.

El proceso de participación también incorporará a agentes económicos y sociales, asociaciones vecinales y otros colectivos, como empresas, polígonos industriales, centros educativos y entidades sociales.

Sus aportaciones permitirán conocer las necesidades de movilidad, los principales destinos de desplazamiento y otros aspectos relevantes para el diseño de las alternativas.

El estudio se encuentra en una fase inicial y todavía no hay trazados decididos. Las distintas opciones se analizarán atendiendo a criterios de demanda, conexión con otros medios de transporte, integración urbana, impacto económico, viabilidad técnica y afecciones ambientales.