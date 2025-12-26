Arranca la segunda fase de la operación de Navidad de la DGT, que prevé cerca de 450.000 desplazamientos en la Región

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico durante un control en una autovía de Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase de la operación especial de Navidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 441.408 desplazamientos entre este viernes y el próximo jueves 1 de enero en las carreteras de la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Durante esos días, en las principales vías de la Región se establecerán servicios extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que movilizará 237 agentes para atender labores de regulación del tráfico con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable.

Además, contarán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con ocho unidades móviles de radar, así como con el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que pudiera programar el CGTL.

En la primera fase de la operación especial de Navidad, desarrollada del 19 al 25 de diciembre, las vías interurbanas de la Región han contabilizado 19 siniestros con víctimas, dos de ellas hospitalizadas, y ningún fallecido, frente a los dos registrados en idéntico periodo de 2024.

La Jefatura Provincial de Tráfico ha insistido en la importancia de no unir alcohol u otras drogas y conducción, mantener la precaución en los trayectos cortos y nocturnos y prestar atención a las condiciones meteorológicas adversas que pueden aparecer de manera repentina y afectar a la conducción.

Entre los días 15 y 21 de diciembre de 2025, el sector de Tráfico ha realizado en las vías interurbanas de la Región 18.088 pruebas de alcoholemia a conductores, con el resultado de 94 positivas, lo que supone el 0,51%. En cuanto a otras drogas, se han realizado 286 pruebas, 73 de ellas positivas (25,52%).

Desde enero de 2025, en los controles preventivos se han realizado 201.612 pruebas de alcoholemia en vías interurbanas, con el resultado de 2.259 positivas, lo que supone el 1,12%. A su vez, en los controles preventivos se han levado a cabo 5.423 pruebas de drogas, con el resultado de 1.795 positivas, el 33,10%.

A esta última campaña se han adherido 35 municipios de la Región: Abanilla, Abarán, Alcantarilla, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Las Torres de Cotillas, La Unión, Librilla, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana, Villanueva del Río Segura y Yecla.

RECOMENDACIONES

La jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, ha hecho un llamamiento a la "corresponsabilidad" de los usuarios de la vía y al cumplimiento de las normas para garantizar la seguridad en los desplazamientos durante esta segunda fase de la operación especial de Navidad.

Jerez ha insistido en la necesidad de "atender a las condiciones meteorológicas adversas en carretera que puedan aparecer", como lluvia, viento o hielo, para lo que ha recomendado "disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad".

Asimismo, ha destacado la importancia de "estar bien informado de forma puntual, tanto de las condiciones meteorológicas que se puedan prever, como también de la situación de las carreteras".

La jefa provincial de Tráfico ha insistido en la necesidad del "cumplimiento de las normas para garantizar la seguridad en los desplazamientos", haciendo especial hincapié en la adaptación de la velocidad a las condiciones de circulación, el respeto a los límites máximos establecidos y el uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil.

Jerez ha recordado que, en lo que llevamos de año, el 25% de las personas fallecidas en vías interurbanas no hicieron uso del cinturón de seguridad.

Además, ha hecho un llamamiento a la "precaución para todo tipo de usuarios de la vía, peatones y usuarios de vehículos de dos ruedas", ya que "el 42% de las personas fallecidas en vías interurbanas en nuestra provincia en lo que llevamos de año eran usuarios del colectivo vulnerable".

Según los datos del Instituto de Medicina Legal de la Región de Murcia, a lo largo de este año, "un tercio de los conductores fallecidos en las vías interurbanas habían consumido previamente alcohol, drogas, o ambas, y alcohol y otras drogas de forma combinada", ha apostillado Jerez.