La Arrixaca concluye la colocación de 540 nuevas ventanas de alta eficiencia en las 6 plantas de hospitalización

MURCIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hospital Virgen de la Arrixaca ha completado la renovación de 540 ventanas de las plantas de hospitalización de su bloque general, que abarca de la segunda planta a la séptima, que estaban en uso desde la construcción del inmueble y que han sido sustituidas por otras de altas prestaciones.

Las ventanas sustituidas, que estaban obsoletas sobre todo desde el punto de vista del aislamiento térmico, han sido renovadas por otras de altas prestaciones energéticas, en concreto aluminio con rotura de puente térmico, doble vidrio bajo emisivo con cámara hermética de aire y con sistema de parada automática de la climatización de la habitación en caso de que se abra la ventana.

La sustitución de las ventanas se ha combinado, además, con la mejora del aislamiento de la propia fachada y la eliminación de infiltraciones directas de aire exterior. Esta actuación se incluye dentro del proyecto de rehabilitación energética de las envolventes desarrollado por el Área I de Salud y por su complejidad se ha desarrollados en cuatro fases a lo largo de seis años, ya que exigía anular la actividad asistencial de la unidad en obras, por lo que ha tenido que realizarse escalonadamente y durante la época estival, en la que se registra menor presión asistencial.

En una primera fase, desarrollada en 2018, se abordaron las alas derecha e izquierda de las plantas sexta y séptima. En 2023 se acometió la segunda fase, que se centró en las alas derecha e izquierda de las plantas cuarta y quinta.

La fase 3 se ejecutó en 2024, en la que se abordaron las alas derechas, centro e izquierda de las plantas segunda y tercera, y durante el próximo mes de septiembre se llevará a cabo la cuarta y definitiva fase con la renovación de las alas centro de las plantas cuarta, quinta, sexta y séptima.

La conclusión del proyecto, según las estimaciones realizadas mediante un programa específico de certificación de eficiencia energética, tiene un potencial de ahorro de energía estimado en 1.207.500 kilovatios/hora al año (KWh/año), en que se incluye conjuntamente la reducción del consumo de combustible y electricidad asociados a la climatización de las plantas de hospitalización. Se estima que el ahorro energético que supondrá en conjunto podría estar evitando emisiones a la atmósfera por valor de 350 toneladas de CO2/año.