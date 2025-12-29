La Arrixaca consolida su liderazgo como el mejor hospital de la Región, según el Índice de Excelencia Hospitalaria 2025

Índice de Excelencia Hospitalaria en la Región de Murcia - INSTITUTO COORDENADAS

MURCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha lanzado una nueva edición de su Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) anual, que evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles. Este año, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca se consolida como referente de la Región de Murcia al volver a liderar el 'Top 5' del IEH Autonómico con una nota del 0,887.

Le siguen el Hospital Quirónsalud Murcia y el Hospital General Universitario Reina Sofía (segundo y tercero), que repiten en las primeras posiciones con 0,803 y 0,736 de nota, respectivamente, mientras que el Hospital General Universitario Morales Meseguer (cuarto puesto), con 0,724, sube una posición.

Cierra este año el ranking el Hospital General Universitario Santa María Rosell (quinto puesto), en Cartagena, que baja una posición con una nota de 0,716.

"España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente. El reto ahora no es solo mantener esa calidad y capacidad de adaptación a escenarios cada vez más complejos, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás.

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, LÍDER DEL IEH GENERAL

Sánchez Lambás ha indicado que, en este contexto, "la Fundación Jiménez Díaz se ha consolidado año tras año como un referente, demostrando su liderazgo y su visión estratégica al evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados".

Y es que el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha mantenido su liderazgo ininterrumpido en el 'Top 10' del IEH General durante toda una década, siendo reconocido por su consistencia en calidad asistencial, innovación y gestión y consolidándose como un referente en el sistema sanitario europeo.

En la edición de este año del IEH, completan el 'Top 5' el Hospital Universitario La Paz (segunda posición) --que estabiliza puesto--, el Hospital Universitario Vall d'Hebrón (tercero) --que gana un puesto-- y se alterna con el Hospital Universitario Gregorio Marañón (cuarto), y el Hospital Universitario Clínico San Carlos (quinto ) --que se mantiene en la misma posición--.

El 'Top 10' lo completan este año el Hospital Clinic de Barcelona (sexta posición) --se mantiene--; el Hospital Quirónsalud Barcelona (séptimo) y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (octavo), que suben ambos dos posiciones; y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (noveno) y el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona (décimo), que entran por primera vez en el 'Top 10' del IEH a nivel nacional.

En esta edición, Madrid vuelve a ser referente del ecosistema hospitalario nacional, con cuatro hospitales en el 'Top 5' del ranking y cinco centros en el 'Top 10' del IEH 2025 General. Le sigue Cataluña, con cuatro centros, y Andalucía, que vuelve a estar representada con un centro.

Desde el Instituto Coordinadas han señalado que "el IEH General y Autonómico se consolidan como una medición de referencia año tras año, evaluando la excelencia de los centros hospitalarios en España sin discriminar la titularidad de los centros analizados y reflejando el impacto de un sistema que combina múltiples fortalezas: desde su personal altamente cualificado, reconocido por incluir algunos de los mejores médicos y especialistas de Europa, hasta las significativas inversiones en infraestructura y tecnología de vanguardia que impulsan la innovación asistencial".

"Este ranking destaca no solo el alto nivel científico de los hospitales, sino también la transformación del modelo de atención al paciente, con un enfoque cada vez más centrado en la humanización de los cuidados y en la implementación de estrategias personalizadas que mejoran la experiencia del usuario", han agregado.