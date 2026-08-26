La Arrixaca implanta un protocolo para agilizar la atención a pacientes politraumatizados graves

El nuevo protocolo del hospital de La Arrixaca implica a diferentes equipos de varias especialidades médicas para atender al paciente politraumatizado grave. - CARM

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca ha implantado un nuevo protocolo para la atención integral de pacientes politraumatizados graves y de aquellos que, por sus características personales o clínicas, presentan un riesgo potencial de gravedad.

El procedimiento, que comenzó a aplicarse a principios de año, tiene como objetivo mejorar la coordinación entre los diferentes equipos y especialidades implicados en la atención de situaciones de alta complejidad clínica, según ha informado la Comunidad.

El protocolo ha sido elaborado durante varios meses por un equipo formado por cerca de 30 profesionales de 15 especialidades distintas y supone la revisión y actualización de numerosos procedimientos clínicos, además de incorporar nuevos servicios al proceso asistencial.

Según ha informado la Comunidad, la nueva organización permite ofrecer una respuesta más ágil, coordinada y segura, al reducir los tiempos de actuación y los traslados internos de los pacientes críticos.

En muchos casos, la activación del protocolo comienza antes de la llegada del paciente al hospital, gracias al preaviso realizado por el Servicio de Urgencias y Emergencias 061.

A partir de ese momento, se distribuyen funciones entre las diferentes especialidades y profesionales implicados y se designa a un responsable para coordinar la atención de cada paciente.

El documento establece de forma detallada las distintas fases de actuación, desde la identificación y valoración inicial del paciente hasta su transferencia a otros procesos asistenciales, e incorpora herramientas de comunicación clínica, protocolos de seguridad y criterios homogéneos basados en la evidencia científica.