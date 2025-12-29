Arroyo apuesta por más formación y ayudas a empresas en 2026 tras caer el paro en 900 personas en Cartagena

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en un encuentro informativo junto a los concejales Diego Ortega e Ignacio Jáudenes - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha avanzado este lunes que el Ayuntamiento impulsará más formación para empleados y menos impuestos para las empresas, que contarán con respaldo tecnológico, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Arroyo, que ha hecho estas declaraciones en un encuentro informativo en el que ha estado acompañada por los concejales Diego Ortega e Ignacio Jáudenes, ha destacado que la ciudad ha reducido en 931 personas el número de desempleados en 2025, 1.800 parados menos en dos años.

Ha avanzado que en la misma manzana del polígono de Los Camachos en que empieza a construirse el centro de formación de la FREMM se va a crear una instalación de apoyo tecnológico a las empresas.

La alcaldesa ha subrayado la importancia del centro de Capacitación de la FREMM, que se va a construir en suelo cedido por el Ayuntamiento y formará en 30 oficios a 3.000 alumnos cada año, y ha anunciado que en la misma manzana de Los Camachos nacerá un proyecto de respaldo tecnológico a las empresas mediante la transformación del antiguo edificio de 'Contentpolis'.

El primer paso lo da este lunes el Gobierno con la aprobación de la segregación del edifico en tres locales para sacar a concesión una superficie de 2.900 metros, en que ya está interesado el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA).

Un segundo local de 1.700 metros tendrá un destino similar, mientras que se mantiene la reserva de espacio para la sede de la Asociación de Empresarios de Los Camachos. Estas iniciativas "acelerarán la transformación industrial impulsado por programas como 'Caetra', que ya conecta a 130 empresas con la Armada, la Universidad y los centros de innovación", ha señalado Arroyo.

La Aceleradora Comercial de Empresas de la Defensa ha incorporado 12 nuevas tecnológicas, hasta un total de 22 empresas, y ha creado la Línea Arsenal, con 5 millones de euros y capacidad para impulsar hasta 2.000 puestos de trabajo en los próximos años.

Arroyo ha recordado que el Consistorio mantiene la "tasa cero" para facilitar la apertura de negocios sin costes municipales y en 2026 consolidará esa línea de apoyo a empresa y familias con la congelación del IBI, incremento de bonificaciones en el ICIO de hasta el 95%, y eliminación de tasas como la de las escuelas infantiles municipales. Desde 2023, ha cifrado el ahorro acumulado para las familias en 13 millones de euros.

En materia de impulso a la vivienda, Arroyo ha anunciado acuerdos con el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Promotores y Constructores para acortar trámites de licencia y aplicar la figura de "interés público" a promociones de vivienda con criterios ligados a inversión, empleo y carácter estratégico.

La regidora ha explicado que la medida principal de Estrategia Municipal de Vivienda es la modificación del Plan General, que se aprueba en enero y que habilita suelo para 80.000 viviendas.

Asimismo, ha recordado que se ha previsto un millón de euros para comenzar en 2026 la construcción de las viviendas del barrio de la Concepción y se trabajarán proyectos en parcelas de San Ginés y Finca Buenos Aires, con el objetivo de llegar a 300 viviendas.

Para activar solares, se consignan 500.000 euros en ayudas para excavación arqueológica y se mantiene el Servicio de Asistencia Legal al Alquiler contra la ocupación.

Por otro lado, Arroyo ha destacado 2025 ha sido "clave" en el despliegue de medios policiales y ha cifrado en 2 millones la inversión en nuevos cuarteles en la legislatura. Este año se ha abierto el cuartel de Cuesta Blanca y en 2026 se prevé la apertura del cuartel de Los Dolores, en construcción y el inicio de cuartel de La Aljorra En videovigilancia, la red pasará de 300 cámaras en 2025 a 400.

El año que termina ha sido el del diseño integral del mapa de Juntas Vecinales. De las 10 que se han proyectado ya se han constituido 6. Arroyo ha recordado que juntas y distritos decidirán el destino de 8 millones de euros, 2 millones más que este año.

En turismo y patrimonio, la alcaldesa ha cuantificado las inversiones en el Teatro Romano y el Anfiteatro Romano en más de 9,6 millones de euros. El Anfiteatro abrirá a la visita en 2026 con su centro de visitantes dentro de la red de Puerto de Culturas que para su 25 aniversario incorporará también la casa museo de Isaac Peral y la batería de San Leandro.

Además, 2025 ha sido el año de la adquisición del Monte de Galera en cuyo entorno se llevará a cabo la musealización del submarino 'Tonina'.

La alcaldesa ha destacado los avances en la integración Puerto-Ciudad durante este año, con la integración de la fachada marítima de Santa Lucía y la reforma de la Marina y del acceso al muelle de cruceros a través del Paseo de la Marina y el Vial de Espalmador, que permitirá completar un itinerario continuo de casi 12 kilómetros desde Cala Cortina hasta el faro de Navidad.

Ha subrayado que el objetivo es "un puerto urbano y dinámico, integrado en la ciudad y capaz de acoger grandes eventos".

En cultura, Arroyo ha repasado los principales eventos y ha aportado cifras de asistencia: 55.000 personas en el encendido navideño, 40.000 asistentes a los 42 conciertos de La Mar de Músicas en su 30 aniversario y más de 50.000 visitas en La Noche de los Museos.

Para 2026, Cultura contará con 250.000 euros más para actividades, se recupera la Bienal de Fotografía y se prevé presencia en la Semana del Arte de Madrid, en paralelo a ARCO. También ha anunciado un Festival del Modernismo y programación cultural para el tiempo de Cuaresma, además de una nueva línea de ayudas para apoyar talento cultural en barrios y diputaciones.

En el apartado social, la alcaldesa ha recordado la apertura del nuevo colegio de La Aljorra, para 800 alumnos, y la gratuidad de las escuelas infantiles municipales.

Para 2026, el Ayuntamiento prevé elevar a 1.000 las plazas con la apertura de la Escuela del Parque de la Rosa. También se mantienen las ayudas a la natalidad, con 200 euros por nacimiento y un presupuesto de 200.000 euros, y el presupuesto recoge 6,5 millones para ayuda domiciliaria, con servicio a 1.100 personas, además de programas contra la soledad no deseada como 'Mayores de Barrio', con 240 participantes.

Por último, Arroyo también ha citado el Premio Letizia recibido por Cartagena por el trabajo en accesibilidad e inclusión.