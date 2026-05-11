Arroyo, sobre Ballesta: "Deja una huella imborrable y su legado sin duda permanecerá"

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tras visitar la capilla ardiente de José Ballesta - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha trasladado este lunes el dolor de la ciudad portuaria por la pérdida del regidor de Murcia, José Ballesta, de quien ha destacado su "calidad humana" y su entrega al servicio público.

Tras visitar la capilla ardiente, instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, Arroyo se ha sumado al sentimiento que define al fallecido como un "alcalde eterno" que será "difícil de sustituir".

"Considero que deja una huella imborrable y su legado sin duda permanecerá", ha manifestado la regidora cartagenera, quien ha recordado a Ballesta como una persona "siempre generosa, siempre dispuesta y siempre entregada".

Arroyo ha subrayado que el alcalde murciano trabajó siempre "con cercanía y con cariño por su ciudad, pero pensando en grande".

Asimismo, ha querido poner en valor la figura de Ballesta como compañero de gestión, señalando que estuvo "siempre pendiente de todos los alcaldes que hemos trabajado y que hemos compartido estos últimos años con él".

Finalmente, la alcaldesa de Cartagena ha enviado todo su apoyo a la familia del regidor --especialmente a su mujer, hijos y nietos-- así como a toda la Corporación municipal y al equipo de Gobierno de Murcia.

"Están pasando uno de los peores momentos que nunca se espera uno que tenga que vivir cuando estaba en lo mejor de su etapa profesional", ha concluido.