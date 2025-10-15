Arroyo: "Cartagena es la oportunidad de España para liderar la innovación en defensa y seguridad"

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha asegurado este miércoles que la ciudad "es la oportunidad de España para liderar la innovación en defensa y seguridad", durante su intervención en el VII Foro sobre Defensa y Tecnologías Duales celebrado este miércoles junto a representantes de la Armada y de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

La regidora ha defendido el papel estratégico de Cartagena en un momento en que Europa "ha recuperado la conciencia sobre su obligación de estar preparada para defenderse" y en el que España, según ha subrayado, "debe demostrar su compromiso con sus aliados mediante la financiación necesaria para cumplir nuestras obligaciones internacionales, garantizar la defensa de nuestra forma de vida y disuadir a quienes desprecian la democracia".

Ha destacado que este contexto internacional representa también una oportunidad para Cartagena, que "cuenta con un ecosistema productivo sólido, innovador y tecnológicamente avanzado, fruto de su historia y del esfuerzo compartido entre instituciones, empresas y Fuerzas Armadas", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En su intervención, Arroyo ha insistido en que "invertir en defensa significa invertir en progreso, innovación y desarrollo social", y ha recalcado que el impulso a la investigación militar y a las capacidades estratégicas "genera las tecnologías e industrias que sirven de motor al conjunto de la sociedad".

Asimismo, ha afirmado que Cartagena es la "capital de la industria de la defensa y de la innovación tecnológica", apoyada en tres pilares que ha considerado fundamentales, como son la Universidad Politécnica de Cartagena, las alianzas público-privadas y la colaboración con las Fuerzas Armadas.

En este sentido, ha remarcado que la UPCT "es un motor de especialización y conocimiento gracias a su oferta formativa y a sus cátedras vinculadas a la industria de la defensa", mientras que las alianzas con empresas e instituciones "facilitan la transferencia de conocimiento y la creación de valor".

Precisamente, ha subrayado, "en Cartagena hay ya muchas líneas de colaboración activas", entre ellas la Cátedra Jerónimo de Ayanz del Ministerio de Defensa y la UPCT, y los programas compartidos con Acción Marítima y el Arsenal dentro de 'Caetra'".

"Las empresas de seguridad, reconstrucción y tecnología de Cartagena están trabajando para obtener certificaciones que les permitan ser proveedores de la defensa y de la OTAN, y ese camino lo seguiremos recorriendo juntos desde el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma", ha indicado la primera edil.

Al hilo, ha destacado el papel de Cartagena como "centro neurálgico" de la seguridad marítima, recordando que "desde el COBAM se coordina la vigilancia de prácticamente todos nuestros mares y desde el Arsenal se gestiona un centro de seguridad y análisis de datos de referencia nacional".

Además, Arroyo ha aprovechado la ocasión para subrayar que 'Caetra' ha situado a Cartagena en la vanguardia nacional del sector y que recientemente se ha puesto en marcha la segunda fase de la Aceleradora de Empresas de la Defensa, la primera de carácter comercial en España, con doce nuevas compañías tecnológicas incorporadas, de la que 11 tienen sede en Cartagena.

En la inauguración del foro han participado, junto a la alcaldesa, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler; el almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda; el almirante de la Fuerza de Acción Marítima, Vicente Cuquerella; el jefe superior de la Policía Nacional en la Región, Ignacio del Olmo, y el coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Pulido.