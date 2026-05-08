Arroyo destaca el apoyo de Europa para "construir mejor ciudad"

Visita a Casa Rubio, El Algar - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado como los fondos europeos ayudan a "construir mejor ciudad, a que sea más accesible, más segura, más amable, más atractiva".

Con motivo del Día de Europa, la regidora ha destacado que la ciudad portuaria ha captado más de 50 millones de euros de fondos europeos destinados a proyectos de movilidad, regeneración urbana, patrimonio, conciliación y cohesión social en todo el municipio, siendo así "una de las ciudades que más recursos europeos está movilizando", según han informado desde el Consistorio.

"Este año celebramos el Día de Europa subrayando el trabajo que ha hecho la Oficina de Fondos Europeos con una gestión responsable y transformadora en nuestro municipio, con financiación propia de los presupuestos que aprobamos año a año y la que nos llega de Europa para transformar nuestro municipio", ha señalado la primera autoridad municipal.

Según Arroyo, esta inversión permite "avanzar y generar también oportunidades en materia industrial, convirtiéndonos en un referente de la industria, de la defensa, seguridad y reconstrucción en el ámbito europeo".

Uno de los ejemplos es el programa RECREA, para mejorar la accesibilidad y crear entornos urbanos más accesibles, "un proyecto que presentamos para poder regenerar nuestros barrios y llevar a cabo una dinamización social, cultural y deportiva para fijar la población en los barrios de la zona norte del ensanche".

Arroyo ha detallado que este proyecto, de más de 14 millones de euros, se va a ejecutar "en barrios que lo necesitan como San Antón, Los Dolores, Barrio Peral, San Félix, Los Barreros o José María de la Puerta". En estas zonas, el Gobierno municipal impulsará nuevos espacios públicos y mejoras para generar más vida y oportunidades para los vecinos.

La transformación de la movilidad es otro de los ejes financiados por Europa a través del Plan de Movilidad CarthaGO, que suma inversiones de 11 millones de euros para carriles bici y proyectos como Espacio Algameca. También está permitiendo recuperar patrimonio histórico y espacios naturales con proyectos como el Bosque Romano o la rehabilitación de la Batería de San Leandro.

A estas inversiones se suman nuevos equipamientos como la rehabilitación de la Casa Rubio en El Algar, el nuevo centro para colectivos en Los Barreros, mejoras en la Vía Verde y la nueva Escuela Infantil del Parque de La Rosa con más de 100 plazas gratuitas. Además, la financiación europea respalda programas de empleo y formación a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

CONMEMORACIÓN DÍA EUROPA

El Palacio Consistorial ha acogido este 8 de mayo la conmemoración del Día de Europa con un izado de bandera, lectura de manifiesto y canto del 'Himno de la Alegría'. Al mismo ha asistido la edil de Proyectos Europeos, Cristina Mora.