Arroyo exige "explicaciones y responsabilidades" ante los fallos detectados en las pulseras antimaltrato

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena y presidenta de la Comisión contra la Violencia de Género de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Noelia Arroyo, ha reclamado "explicaciones, responsabilidades y soluciones" sobre los fallos registrados en las pulseras telemáticas que protegen a víctimas de violencia machista.

Arroyo ha subrayado que se trata de "un asunto de enorme gravedad" porque "estamos hablando de la seguridad y de la tranquilidad de víctimas de violencia machista que se ponen en manos del Estado para ser protegidas", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

En este sentido, ha pedido explicaciones sobre por qué se compraron dispositivos con una calificación de 3,6 sobre 10. "Debemos saber por qué se eligieron dispositivos que habían sacado un suspenso en valoración tecnológica y por qué no se atendieron las alertas y denuncias que han sido decenas, empezando por el Defensor del Pueblo, las audiencias provinciales, el Consejo General del Poder Judicial, abogados, fiscales y hasta el centro que gestiona las pulseras", ha dicho.

Arroyo ha denunciado que el Gobierno "se ha aprovechado de esa lealtad institucional para mantener oculto el problema" y, en este sentido, ha insistido en que "la sociedad y todas las instituciones debemos exigir de forma inmediata un diagnóstico preciso del problema para una solución inmediata que garantice la protección de las mujeres".

"Solo la seguridad dará tranquilidad a las 4.500 mujeres, algunas de Cartagena, que el Estado tiene bajo su protección", ha señalado la regidora, que ha adelantado que exigirá respuestas desde el Ayuntamiento de Cartagena y también desde la comisión de Violencia de Género de la FEMP.

"Tratar de silenciar el problema, tratar de ocultarlo, ha hecho un enorme daño de confianza al sistema de protección que vamos a tardar mucho tiempo en curar", ha denunciado.