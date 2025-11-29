Arroyo: "Feijóo extenderá a España las mejoras en vivienda e impuestos de los municipios del PP en cuanto Sánchez caiga"

Noelia Arroyo, en la cumbre de alcaldes celebrada en Burgos, que reunió a más de una treintena de regidores de municipios de toda España. - PP

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feijóo extenderá los modelos de gestión aplicados por los gobiernos municipales del Partido Popular en materias de seguridad, vivienda e impuestos cuando los españoles acaben con el Gobierno de Sánchez. Así lo afirmó la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la cumbre de alcaldes celebrada en Burgos, que reunió a más de una treintena de regidores de municipios de toda España.

La alcaldesa señaló que estas políticas están demostrando que es posible ejercer "una gestión útil y cercana, frente al inmovilismo y el sectarismo del Ejecutivo socialista".

Arroyo explicó que durante estas jornadas los ayuntamientos del Partido Popular han evaluado el trabajo iniciado en la cumbre anterior de Zaragoza y han constatado "avances en los municipios que comparten estrategias para responder a las necesidades de los españoles".

De este modo, señaló que se han acordado nuevas fórmulas de coordinación para acelerar soluciones en ámbitos como la construcción de vivienda asequible, la reducción de la presión fiscal -especialmente sobre los autónomos-, el refuerzo de la acción social y la mejora de medios para prevenir y combatir la delincuencia.

La alcaldesa de Cartagena añadió que las líneas de trabajo compartidas entre los principales alcaldes del país servirán para orientar y mejorar los presupuestos municipales, que deben aprobarse de manera inmediata para consolidar estas políticas.

Además, insistió en la necesidad de activar la respuesta democrática para forzar una convocatoria electoral "ante el bloqueo del país, provocado por los problemas de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez, incapaz de aprobar un presupuesto ni una sola ley que mejore la vida de los ciudadanos".

"Sánchez no ha aprobado ni un solo presupuesto en toda la legislatura, pero ha subido más de 100 impuestos, recauda un 40 por ciento más y permite que cierren empresas mientras muchas familias tienen que elegir entre comer o pagar un alquiler. Como ha dicho Feijóo, eso no puede ocurrir", ha añadido.

Arroyo, subrayó que la manifestación convocada este domingo en Madrid es una vía para expresar "el hartazgo de los ciudadanos ante un presidente que solo piensa en cómo salvarse del cerco judicial", y afirmó que la calle "tiene ahora la oportunidad de reclamar la inmediata convocatoria de elecciones para decidir cómo salir del actual bloqueo institucional".