Arroyo ante las obras en la vía de Alumbres sospecha que Transportes "ha renunciado" a la variante de mercancías

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha afirmado que la sustitución de carriles y traviesas que está realizando el Ministerio de Transportes en la vía de mercancías peligrosas que atraviesa Alumbres demuestra, a su juicio, que el Gobierno central "ha renunciado" a construir la variante de mercancías que debe sacar este tráfico del casco urbano y conectar el Puerto de Cartagena y la ZAL de Los Camachos con el Corredor Mediterráneo.

Arroyo ha señalado que los trabajos se están ejecutando en el trazado que el Ministerio había previsto eliminar con la construcción de la circunvalación de Alumbres y ha asegurado que las obras no fueron comunicadas previamente al Ayuntamiento.

Los vecinos detectaron acopios de material a lo largo de la línea ferroviaria, desde el muelle de graneles de Escombreras hasta Torreciega, y posteriormente comprobaron que se estaba utilizando para sustituir vías y traviesas del trazado actual, según ha indicado la alcaldesa.

"Compartimos la impresión de los vecinos de que el Ministerio ha renunciado a hacer la nueva línea que debe sacar las mercancías peligrosas que ahora pasan por el pueblo", ha afirmado Arroyo, quien ha añadido que esa actuación supondría también renunciar a la variante de mercancías que debe conectar el puerto con el Corredor Mediterráneo de Mercancías a través de la ZAL de Los Camachos.

La alcaldesa ha señalado que la semana pasada ya trasladó por carta al ministro de Transportes la urgencia de ejecutar el desvío y ha anunciado que volverá a reclamar información sobre las obras que se están realizando en la vía.

Según ha recordado Arroyo, el Ministerio indicó en 2019 que tenía contratado el estudio informativo de la variante, en 2021 señaló que había concluido y en 2023 aseguró que el proyecto estaba redactado. En enero de 2025, según la alcaldesa, reconoció que acababa de licitarlo.

"Lo realmente llamativo es que estas inversiones sobre la vía antigua se estén produciendo sin ninguna comunicación previa del Ministerio", ha manifestado Arroyo, que ha reclamado explicaciones sobre la actuación y sobre el estado de los proyectos relacionados con la variante de mercancías.

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