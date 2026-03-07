Arroyo reivindica la "igualdad real" frente a la de 'pancarta' en el Acto Regional por el Día de la Mujer

La alcaldesa de Cartagena y presidenta del Partido Popular en el municipio, Noelia Arroyo, ha celebrado el Día de la Mujer participando en el acto regional del PP - PP

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cartagena y presidenta del Partido Popular en el municipio, Noelia Arroyo, ha celebrado el Día de la Mujer participando en el acto regional del PP, 'Igualdad para una Región mejor', celebrado en la ciudad portuaria y que ha contado con la presencia del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y del presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Durante su intervención, la alcaldesa se ha centrado en las políticas municipales concretas que su equipo está desarrollando en el Ayuntamiento, "estamos haciendo lo que nos pedís, porque es muy fácil hablar, pero luego hay que ejecutar, hay que gestionar, y el Partido Popular es un partido de gobierno, de gestión y de política útil".

Arroyo ha detallado las medidas impulsadas desde el consistorio cartagenero, destacando la apuesta por la conciliación con la gratuidad de las plazas en las escuelas infantiles municipales, destacando la nueva escuela infantil del Parque de la Rosa "vamos a llegar a 12 escuelas infantiles, con más de 1.000 plazas, todas ellas gratuitas, de 0 a 3 años".

Asimismo, ha subrayado las ayudas directas por nacimiento o adopción puestas en marcha desde el año pasado, que han beneficiado a 322 familias con más de 64.000 euros, "para contribuir a que todas las mujeres puedan ser madres y desarrollen su vida personal sin renunciar a ninguna oportunidad".

La alcaldesa ha puesto en valor el talento femenino en la economía local, señalando que el 65 por ciento de las nuevas empresas creadas con apoyo municipal están lideradas por mujeres, "si el talento se queda aquí, la ciudad tiene futuro y seguiremos transformando todas nuestras oportunidades", además de recordar la labor de las asociaciones de mujeres y los avances en el deporte femenino en Cartagena.

Además, como presidenta de la Comisión de Violencia de Género de la FEMP, Arroyo ha asegurado que se sigue trabajando para que las medidas que tome el Gobierno de España y los sistemas que se pongan en marcha funcionen, "porque tenemos que proteger por encima de todo la vida de las mujeres y de sus hijos. En esto no podemos hacer lemas y utilizarlo con intereses partidistas es muy ruín y miserable".