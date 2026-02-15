La artista islandesa Rúrí lleva al Colegio de Arquitectos de la Región su arte en defensa del planeta

La artista islandesa Rúrí - COAMU

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU) acogerá la conferencia de la reconocida artista islandesa Rúrí, el martes 17 de febrero a las 19.00 horas. Es una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo comprometido con la defensa de la naturaleza y la reflexión social.

Durante su intervención, Rúrí presentará una selección de su trayectoria artística, caracterizada por un profundo compromiso con el medio ambiente, el cambio climático y la relación entre el ser humano y su entorno natural. A través de instalaciones, acciones artísticas y proyectos de investigación visual, su obra se ha convertido en un referente internacional del arte como herramienta de concienciación y transformación social.

La conferencia se enmarca dentro de las actividades culturales y académicas impulsadas por el COAMU. Con esta iniciativa, el Colegio refuerza su apuesta por la cultura, la innovación y el pensamiento crítico, posicionándose como un enclave abierto a proyectos internacionales que fomentan nuevas formas de conocimiento y compromiso con el territorio y el planeta.

La conferencia está dirigida a la comunidad universitaria, arquitectos y otros profesionales del ámbito artístico y cultural, así como al público general interesado en el arte contemporáneo, la ecología y los nuevos modelos de creación e investigación.

UNA VOZ INTERNACIONAL DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Rúrí (Reikiavik, 1951) es una de las artistas contemporáneas más influyentes del norte de Europa, con una trayectoria que supera las cinco décadas y un trabajo que trasciende géneros, medios y fronteras. Su práctica artística abarca instalaciones, performance, fotografía, cine experimental y medios multimedia, siempre articulada desde una mirada crítica que explora la identidad, la relación del ser humano con el entorno natural, la memoria colectiva y los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas.

Formada en la Escuela Islandesa de Artes y Oficios y en la De Vrije Academie Psychopolis (La Haya), Rúrí fue pionera de la performance en Islandia y cofundadora de importantes espacios artísticos. Su obra ha sido expuesta en museos y bienales internacionales, y su instalación Archive-Endangered Waters, presentada en la Bienal de Venecia en 2003, documentó la desaparición de cascadas islandesas amenazadas por desarrollos industriales, consolidándola como una voz destacada en el arte ecológico global.

Reconocida por su compromiso con temas de justicia ambiental, derechos humanos y equidad social, Rúrí ha abierto diálogos críticos entre arte, ciencia y ciudadanía, proponiendo una reflexión profunda sobre el rol del arte como herramienta de activismo y transformación sociocultural.