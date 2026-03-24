El artista Jaume Plensa inaugura este miércoles en Murcia su exposición 'Materia Interior' junto al alcalde

Cartel de la exposición - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja de Murcia acogerá desde este miércoles la muestra 'Materia Interior' de la Fundación Telefónica, una selección de obras del artista internacional Jaume Plensa realizadas desde los años 90 hasta la actualidad, según ha informado el Ayuntamiento.

El escultor y grabador catalán participará este miércoles a las 19.00 horas en el acto de inauguración oficial junto al alcalde de Murcia, José Ballesta, para presentar una exhibición que se articula como una aproximación rigurosa a su universo conceptual.

La exposición ofrece una lectura intensiva de los ejes que atraviesan la trayectoria del artista como la identidad, el silencio y la escucha, e invita al espectador a situarse en un "espacio de percepción expandida" donde la obra activa una relación directa entre presencia y emoción.

El lenguaje escultórico de Plensa utiliza cabezas monumentales y estructuras construidas a partir de alfabetos de distintas tradiciones para conformar un conjunto que, según la organización, no se limita a representar sino que propone una "experiencia consciente".

La arquitectura de la Cárcel Vieja potenciará la intensidad de las piezas de gran formato y la relación entre volumen y vacío reforzará el diálogo con el espectador en un recorrido que huye de cualquier planteamiento retrospectivo tradicional.

Esta muestra inaugura un nuevo modelo de programación cultural en el centro basado en dos artistas al año y un único proyecto por temporada, lo que permitirá que cada exposición de larga duración disponga del "tiempo necesario para que el público construya una relación sostenida con las obras".