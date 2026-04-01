ASAJA Murcia alerta de la "grave pérdida de rentabilidad" del campo español y pide apoyar el consumo local

Archivo - Naranjas procedentes de Sudáfrica - ASAJA MURCIA - Archivo

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Murcia ha expresado este miércoles su "profunda preocupación" ante "la grave pérdida de rentabilidad" que atraviesa el sector en España debido al encarecimiento de los costes de producción y la competencia de las importaciones de terceros países.

El secretario general de la asociación, Alfonso Gálvez Caravaca, ha advertido de que el alza en los precios de fertilizantes, energía y piensos está generando una presión "insostenible" sobre agricultores y ganaderos, según ha informado la organización agraria.

Gálvez Caravaca ha indicado que este incremento de los insumos no se traslada a los precios en origen, lo que "compromete" la viabilidad económica de las explotaciones, al tiempo que ha criticado los acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) como Mercosur o con países como Marruecos.

ASAJA Murcia ha considerado que estos tratados suponen una "competencia desleal", al permitir la entrada de productos que no cumplen con los estrictos estándares laborales y sanitarios exigidos a los productores europeos.

En esta misma línea, el presidente de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández, ha subrayado que el futuro del sector dependerá "en gran medida" del apoyo de los consumidores y ha reclamado la puesta en marcha de campañas de concienciación que fomenten el consumo de productos de proximidad.

La asociación también ha alertado sobre la "desventaja" que supone la eliminación en la UE de materias fitosanitarias y medicamentos veterinarios eficaces contra plagas, mientras estos mismos productos sí están permitidos en los países extracomunitarios que exportan a Europa.

Finalmente, ASAJA Murcia ha hecho un llamamiento a apostar por el producto local para garantizar el relevo generacional y la soberanía alimentaria y ha recordado que el sector es el único capaz de asegurar el abastecimiento en situaciones de crisis globales.