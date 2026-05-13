Asaja Murcia denuncia competencia "desleal" de Marruecos y exige cláusulas espejo para proteger al campocampo murciano

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Teme que, de no corregirse esta situación, "muchas explotaciones familiares desaparezcan en los próximos años" MURCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Murcia ha alertado este miércoles del "grave impacto" que provoca la entrada "masiva" de productos hortofrutícolas procedentes de Marruecos en el mercado europeo, una situación que, según ha denunciado, "está poniendo en riesgo la viabilidad económica del sector hortofrutícola murciano".

Desde la organización han considerado que los productores españoles compiten en una situación de "clara desigualdad" frente a las importaciones marroquíes, debido a "las enormes diferencias en costes laborales, exigencias fitosanitarias, controles medioambientales y condiciones sociales".

Diversas organizaciones agrarias y exportadoras españolas llevan años denunciando que los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos han favorecido un modelo de "competencia desleal" que "perjudica especialmente" a regiones agrícolas como Murcia.

ASAJA Murcia ha subrayado que el incremento "constante" de las importaciones marroquíes está provocando una "fuerte presió"n sobre los precios en origen, especialmente en productos "estratégicos" para la Región de Murcia como tomate, pimiento, calabacín, melón, sandía o cítricos.

La organización agraria murciana ha denunciado que, mientras los agricultores españoles deben cumplir estrictas normativas europeas en materia laboral, fitosanitaria y medioambiental, los productos importados desde terceros países acceden al mercado comunitario "con estándares mucho más laxos y costes de producción significativamente inferiores".

ASAJA Murcia también ha advertido del riesgo fitosanitario derivado de la entrada de productos agrícolas cultivados con materias activas y fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea.

La organización ha reclamado mayores controles en frontera y la aplicación inmediata de las llamadas 'cláusulas espejo', para que todos los productos importados cumplan "exactamente las mismas exigencias" que se imponen a los agricultores europeos.

En este sentido, la organización agraria ha lamentado que Bruselas "continúe firmando acuerdos comerciales sin garantizar reciprocidad real, lo que genera una pérdida progresiva de competitividad para el campo español y europeo".

ASAJA Murcia ha alertado de que esta competencia "desleal" está provocando el abandono de explotaciones agrarias, reducción de márgenes empresariales y pérdida de rentabilidad para agricultores y cooperativas murcianas.

La organización teme que, de no corregirse esta situación, "muchas explotaciones familiares desaparezcan en los próximos años".

Además, han lamentado que los agricultores europeos soportan costes crecientes derivados de la subida de salarios, energía, agua, fertilizantes y exigencias burocráticas, mientras las importaciones extracomunitarias "continúan aumentando con menos controles y menores costes estructurales".

Ante esta situación, ASAJA Murcia ha exigido a la Comisión Europea y al Gobierno de España la adopción "inmediata" de medidas que garanticen una competencia justa y equilibrada, como la implantación efectiva de cláusulas espejo; el refuerzo de los controles fitosanitarios en frontera; la revisión de los acuerdos comerciales con Marruecos y la transparencia "total" en el etiquetado de origen.

La organización agraria ha considerado "imprescindible" defender la soberanía alimentaria europea y garantizar la supervivencia del sector hortofrutícola murciano frente a prácticas comerciales que consideran injustas y desequilibradas. "Los agricultores murcianos no temen competir; lo que exigimos es competir en igualdad de condiciones", han señalado desde Asaja Murcia.