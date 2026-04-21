La Asamblea aprueba mejorar la accesibilidad al Santuario de Caravaca con un sistema de transporte vertical

Archivo - Castillo y Real Basílica de la Vera Cruz - AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional ha aprobado una moción para mejorar los accesos al Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca de la Cruz mediante la construcción de un sistema de transporte vertical.

La iniciativa, presentada por Vox, plantea la instalación de escaleras mecánicas y un ascensor con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y facilitar el acceso, especialmente a personas con movilidad reducida, en uno de los principales enclaves turísticos y religiosos de la Región.

El diputado de Vox Ignacio Arcas ha defendido que el actual acceso al santuario presenta "un desnivel importante y calles estrechas" que dificultan la visita autónoma de muchos ciudadanos. "Es uno de los principales motivos por los que muchas personas no pueden disfrutar de la ciudad de Caravaca", ha señalado.

Arcas ha subrayado que las soluciones actuales, como el tren turístico o vehículos adaptados bajo reserva, "no son realmente operativas ni resuelven los problemas de accesibilidad", por lo que ha reclamado una actuación estructural que además refuerce la llegada de visitantes y peregrinos.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Sevilla ha respaldado la mejora de la accesibilidad, aunque ha introducido una enmienda para evitar imponer una solución concreta sin estudios previos. "No tiene por qué ser específicamente un ascensor o escaleras mecánicas, sino la actuación que técnicamente sea más adecuada y respetuosa con el entorno", ha explicado.

Sevilla ha incidido en la necesidad de garantizar que cualquier intervención sea compatible con el patrimonio histórico, paisajístico y urbanístico del casco antiguo de Caravaca, apostando por una solución "consensuada y bien planificada".

En la misma línea, la diputada del Partido Popular Josefa Carreño ha confirmado el voto favorable de su grupo, destacando la importancia estratégica de Caravaca como destino turístico y religioso. "Mejorar la accesibilidad al santuario no es una cuestión menor, es una actuación clave para reforzar el turismo y la calidad de vida", ha afirmado.

Carreño ha señalado además que el proyecto ya se encuentra "muy avanzado" por parte del Ayuntamiento de Caravaca, en colaboración con técnicos y la administración regional, por lo que ha defendido centrar los esfuerzos en garantizar la financiación necesaria y la coordinación entre administraciones.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, ha optado por la abstención al considerar que la propuesta es "parcial" y limita el estudio de alternativas. A su juicio, la moción "orienta el resultado hacia una solución concreta" sin analizar otras opciones posibles que podrían ser más adecuadas o económicas.