La Asamblea convalida el decreto que permitirá incorporar al presupuesto mayores ingresos del Estado

Archivo - Fachada de la Asamblea Regional de Murcia - ASAMBLEA REGIONAL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha convalidado este miércoles el Decreto-Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia para habilitar un mecanismo que permita incorporar al presupuesto mayores recursos cuando los ingresos sean superiores a los inicialmente previstos.

La consejera de Economía y Hacienda, María Isabel López, ha explicado que la razón "inmediata y principal" de la modificación es poder incorporar mayores recursos destinados a dependencia. "Si disponemos de más recursos para la dependencia, lo razonable es que nuestra normativa nos permita incorporarlos con agilidad y ponerlos al servicio inmediato de los ciudadanos", ha señalado.

López ha explicado que el decreto pretende resolver las dificultades que pueden surgir cuando, una vez aprobadas las cuentas autonómicas, el Estado comunica a la Región mayores recursos de los previstos inicialmente y la normativa no permite incorporarlos de forma inmediata. La consejera ha defendido que existen mecanismos similares en otras comunidades autónomas y ha señalado que la regulación permitirá responder también a otros supuestos, como las subidas salariales de los empleados públicos o las mayores necesidades derivadas del crecimiento de la población.

Asimismo, ha rechazado que la modificación conceda al Ejecutivo una autorización genérica para aumentar el gasto o permita hacerlo "sobre expectativas inciertas". Según ha explicado, para generar crédito deberá existir respaldo financiero y los expedientes seguirán sometidos a los controles correspondientes y a la fiscalización de la Intervención General. López ha pedido a los grupos que valoren la convalidación desde una "perspectiva institucional" y ha defendido que los mayores recursos puedan traducirse en "más y mejor sanidad, más y mejor educación, más y mejores servicios sociales", además de afrontar incrementos retributivos de los empleados públicos.

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Alfonso Martínez ha reclamado al Ejecutivo autonómico que presente los presupuestos de 2026 y ha negado que exista falta de voluntad del PSOE para negociar las cuentas. "En ningún momento se ha dirigido al Grupo Parlamentario Socialista para conocer nuestra voluntad", ha afirmado.

Martínez ha acusado al Gobierno regional de estar "bloqueando los presupuestos de 2026 y el futuro de la Región de Murcia" y ha criticado su posición respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica y la quita de la deuda. En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo está renunciando "a más de 1.200 millones al año" y a una quita de "más de 3.300 millones".

Asimismo, ha defendido las aportaciones del Gobierno de España a la Región y ha cifrado en "casi 10.000 millones de euros" el incremento de los recursos económicos procedentes del Ejecutivo central entre 2018 y 2026. Finalmente, ha reclamado al Gobierno regional que presente las cuentas de 2026: "Esa es su obligación".

Desde Vox, su portavoz Rubén Martínez ha justificado el voto en contra de su grupo al considerar que el decreto amplía las posibilidades de actuación del Consejo de Gobierno y reduce el control parlamentario. "Nos piden que firmemos un cheque en blanco para que ustedes puedan gastar libremente, a su criterio, un dinero que no tienen pero que dicen que lo van a tener", ha afirmado Martínez, quien ha cuestionado que la medida vaya a solucionar los problemas de la dependencia y ha advertido del riesgo de incrementar la deuda y el déficit.

El portavoz de Vox ha vinculado además el decreto con la falta de nuevos presupuestos y ha reprochado al PP no haber respondido a la propuesta que su formación trasladó para negociar las cuentas, que incluía rebajas fiscales, deducciones por dependientes y medidas en vivienda, educación, sanidad y sector primario, entre otras materias.

Por su parte, Virginia Martínez, del Grupo Mixto, ha criticado que el Gobierno regional recurra a este decreto sin presentar nuevos presupuestos y ha rechazado que el Ejecutivo pueda gestionar "a base de decretazos". "Nada de lo que haga este Gobierno se puede copiar, señorías del Partido Popular", ha afirmado en referencia al Ejecutivo central. Martínez ha señalado que el Gobierno regional no puede gestionar de esta forma y ha repasado la situación de las cuentas durante la legislatura. En este sentido, ha asegurado que "el único presupuesto que salió en tiempo y forma" fue el aprobado en diciembre de 2023, cuando José Ángel Antelo formaba parte del Gobierno regional.

El diputado de Podemos-IU-AV José Luis Álvarez-Castellanos, integrado en el Grupo Mixto, ha explicado, por su parte, que han votado a favor porque considera necesario habilitar el mecanismo para que los fondos que lleguen para dependencia o por el incremento de las entregas a cuenta puedan convertirse en nuevos créditos. "Lo que queremos asegurar es que ese mecanismo exista para que haya un incremento real en el gasto presupuestario", ha indicado Álvarez-Castellanos, quien ha advertido de que su respaldo "no significa un cheque en blanco al Gobierno". En este sentido, ha reclamado conocer el destino de los recursos y si servirán para crear puestos de trabajo, incrementar prestaciones, reducir las listas y tiempos de espera de dependencia, aumentar las becas de comedor o mejorar las infraestructuras educativas y la Atención Primaria. Álvarez-Castellanos ha defendido que existe "más dinero para dependencia" y para servicios públicos "gracias a la labor del Gobierno central" y ha reclamado al Ejecutivo regional "transparencia" sobre las modificaciones de crédito que se produzcan.

Finalmente, el portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, ha defendido la convalidación porque considera que beneficia a los ciudadanos. "Hoy ganan los ciudadanos de la Región de Murcia, hoy gana la dependencia y los dependientes, hoy ganan las familias, hoy ganan los empleados públicos", ha afirmado. Segado ha rechazado las críticas de Vox y ha señalado que mecanismos similares existen en otras comunidades, incluidas aquellas donde PP y Vox gobiernan conjuntamente. También ha negado que se estén aprobando unos presupuestos "por la puerta de atrás", ya que, según ha explicado, el decreto no modifica el estado de ingresos y gastos, sino el marco jurídico para generar créditos ante nuevos ingresos.

El portavoz 'popular' ha defendido además que el Gobierno regional tiene intención de presentar su proyecto de Presupuestos y aprobarlo antes de final de año y ha trasladado a Álvarez-Castellanos el "compromiso de transparencia total y absoluta" sobre las consecuencias presupuestarias del decreto. Segado ha negado, por último, que sea el PP quien no quiera negociar las nuevas cuentas y ha asegurado que la propuesta trasladada por Vox en junio consta de 18 folios, frente a documentos más breves pactados anteriormente entre ambas formaciones. "Quien no quiere negociar los presupuestos es Vox, no es el PP", ha concluido.