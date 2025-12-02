La Asamblea impulsa la cualificación profesional de belenista tradicional de barro para proteger esta tradición

Archivo - Una escena de un belén artesano - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional ha aprobado este martes, por unanimidad, una moción de Vox para instar a la creación de la cualificación profesional de belenista tradicional de barro, con el fin de reconocer y proteger este oficio artesano ligado a la Navidad murciana. En la misma sesión, los diputados también han respaldado la ejecución del Plan Director de Molinos de Viento, han pedido medidas para la inserción laboral de deportistas de alto rendimiento, han reclamado la accesibilidad plena en los museos públicos y han apoyado el impulso de una red de alojamientos vinculados al Camino de la Cruz de Caravaca.

La iniciativa sobre belenismo, defendida por el diputado de Vox Pascual Salvador, subraya que en Puente Tocinos existe ya "un sector" de una decena de empresas artesanas que trabajan el belén de barro, con "muchos problemas para poder seguir adelante" por la pérdida de la tradición de montar el belén en los hogares y la competencia de productos asiáticos "más baratos y de resina". El parlamentario ha sostenido que la creación de una cualificación profesional permitirá acreditar las competencias de quienes ya trabajan en el sector y abrir la puerta a un futuro título de formación profesional dentro de la familia de artes y artesanía, que podría impartirse en el IES Aljada de Puente Tocinos, considerado la "cuna del belén".

El texto ha incorporado una enmienda del PP para precisar la denominación como "belenista tradicional de barro" y dejar constancia de que el procedimiento ya se ha iniciado desde la Dirección General de Artesanía, que prevé remitir antes de finales de enero al Ministerio la documentación recabada por el Instituto de Cualificaciones. El PSOE, a través de la diputada Lola Jara, ha apoyado la moción y ha logrado añadir que se continúe la tramitación para declarar Bien de Interés Cultural inmaterial la tradición belenista, recordando que la Región está "a la cabeza de la producción nacional de belenes" y que las piezas murcianas se exportan a Europa, Estados Unidos e Iberoamérica. El Grupo Mixto ha respaldado la iniciativa, aunque ha expresado dudas sobre si la figura de cualificación profesional es la herramienta más adecuada, y ha reclamado más apoyo económico a la artesanía en su conjunto.

En materia de patrimonio cultural, la Comisión ha aprobado por unanimidad una moción del PSOE para impulsar la ejecución efectiva del Plan Director de Recuperación de los Molinos de Viento de la Región de Murcia. La socialista María Dolores Jara ha recordado que en la comunidad se conservan 224 molinos, muchos de ellos de agua, característicos de la Vega Media y del Campo de Cartagena, construidos principalmente entre los siglos XVIII y XIX y que han sido "protagonistas de una importante transformación económica y social" al permitir ampliar el regadío y diversificar los cultivos. En ese sentido ha subrayado que estos ingenios, harineros, salineros o de elevación de agua, están protegidos como Bien de Interés Cultural desde 1986 y forman parte de la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero que pese a ello una parte importante se encuentra en estado "bastante lamentable".

Jara ha recordado que el Plan Director aprobado en 2021 ha diagnosticado el estado de los 224 molinos y ha previsto medidas de protección, delimitación de entornos y recuperación paisajística, pero "carece de carácter legislativo" y requiere un Plan de Ordenación del Patrimonio Cultural con categoría de paisaje cultural y un plan de medidas urgentes. Ha lamentado que "no existan datos públicos" sobre cuántos molinos se han acogido a las ayudas y que solo una veintena haya sido restaurada total o parcialmente, en su mayoría por ayuntamientos con apoyo regional. El diputado del PP Víctor Martínez ha valorado el Plan Director como muestra de la "sensibilidad real" hacia este patrimonio, pero ha defendido una enmienda para sustituir la referencia a financiación exclusivamente con fondos propios por fórmulas de colaboración público-privada que impliquen a los propietarios. Vox ha achacado la situación al "fracaso" de la política de Patrimonio de la Comunidad y a la falta de un organismo que articule administraciones, propietarios y empresas, mientras que el Grupo Mixto ha insistido en que el Gobierno regional debe aplicar de forma "contundente" la Ley de Patrimonio, asumir la gestión por cesión de los bienes y poner en marcha un plan prioritario de restauración y mantenimiento.

La Comisión ha debatido también una moción del PP sobre la contratación de deportistas de alto rendimiento en instalaciones deportivas municipales, que ha sido aprobada tras un intenso debate jurídico y político. El 'popular' Antonio Landáburu ha defendido que la Asamblea inste al Consejo de Gobierno a estudiar fórmulas para que el certificado de deportista de alto rendimiento pueda valorarse como mérito específico en los procesos de selección de personal vinculado al ámbito deportivo, siempre "de acuerdo con la legalidad vigente". Ha argumentado que estos deportistas, después de años de sacrificio y representación de la Región de Murcia en la élite, se enfrentan a menudo a "un vacío personal y profesional" al retirarse, y que su experiencia en disciplina, trabajo en equipo y educación en valores resulta especialmente valiosa para trabajar como monitores, entrenadores o gestores de programas deportivos municipales.

El socialista Manuel Sevilla, ha rechazado la propuesta al considerar que "es ilegal" priorizar a unas personas frente a otras en el acceso a plazas públicas, por vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad, y ha defendido una enmienda a la totalidad para que el Gobierno regional desarrolle medidas de inserción laboral de deportistas de alto nivel y de alto rendimiento en los términos previstos por la Ley de Actividad Física de la Región. Sevilla ha reprochado al Ejecutivo autonómico que, diez años después, no haya desarrollado esa norma y ha recordado que el antiguo Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos ha perdido tal catalogación y funciona como centro de tecnificación. Vox, a través de María José Ruiz, ha apoyado la moción popular y ha denunciado que la figura del deportista de alto rendimiento autonómico "no asegura una verdadera preparación académica o laboral", mientras que el Grupo Mixto ha compartido el diagnóstico sobre las dificultades de transición a la vida laboral, pero ha echado en falta una propuesta "más concreta y acompañada de recursos", como programas de formación adaptada, una unidad específica de orientación profesional y apoyo presupuestario a los ayuntamientos.