La Asamblea pide ampliar la representación en el Consejo Escolar e incluir centros privados de infantil y expertos

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Educación de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado, tras una votación separada de los puntos de la iniciativa, una moción del grupo parlamentario Vox para modificar la Ley 6/1998 de Consejos Escolares de la Región. La iniciativa contemplaba la incorporación de un representante de los centros privados de educación infantil al Consejo Escolar, así como la participación puntual de expertos como sanitarios, psicólogos y cuerpos de seguridad en función del asunto tratado.

La diputada de Vox, María José Ruiz, ha defendido que "la exclusión de los centros privados de infantil del Consejo Escolar supone una carencia democrática" y ha reivindicado su papel esencial en la etapa 0-3 años, donde la red pública no siempre llega. "No tener voz propia es una pérdida del capital pedagógico que podrían aportar en las decisiones educativas", ha remarcado, reclamando una mayor pluralidad en la composición del órgano.

Desde el PSOE, Juan Andrés Torres ha argumentado que los centros privados ya están representados en el Consejo Escolar en función de sectores sociales, no por etapas educativas, por lo que la propuesta de Vox supondría "una duplicación innecesaria". Aun así, ha propuesto una enmienda para permitir que sanitarios, psicólogos o agentes puedan participar como expertos en temas específicos.

Por parte del PP, el diputado Antonio Landáburu ha mostrado su respaldo parcial: "Apoyamos el primer punto porque abre un debate razonable sobre si hay sectores que sienten que no están representados. Pero no podemos convertir el Consejo Escolar en una mesa técnica sanitaria o de seguridad". Ha agradecido la labor de expertos y cuerpos de seguridad, pero ha subrayado que su papel debe limitarse al asesoramiento puntual, como ya se contempla en otros foros como el Observatorio de la Convivencia Escolar.

AYUDAS A ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES

La Comisión también ha sacado adelante una moción del Partido Popular que solicita al Gobierno de España la restitución de los criterios de acceso vigentes hasta 2020 en las ayudas al estudio para alumnado con necesidades educativas especiales, especialmente aquellos con discapacidad. La propuesta, defendida por la diputada del PP Maruja Pelegrín, ha salido adelante con el apoyo de Vox y el rechazo del PSOE.

Pelegrín ha denunciado una "discriminación inexplicable e injusta" que, según ha afirmado, sufren miles de familias desde el curso 2020-2021, cuando el Ministerio de Educación modificó los requisitos de acceso a las becas. "Las familias con hijos con sordera, especialmente los usuarios de audífonos, han quedado fuera de las ayudas por un cambio de criterio que nadie ha explicado", ha advertido.

Desde el PSOE, Juan Andrés Torres ha reprochado al PP que traiga esta moción "el mismo partido que recortó de forma salvaje el sistema de becas durante el mandato de Mariano Rajoy". Ha explicado que el Gobierno central ya ha flexibilizado los criterios, reduciendo del 33 al 25% el grado de discapacidad necesario para acceder a estas ayudas y que, además, "la acreditación puede hacerse sin ese reconocimiento cuando el alumno esté escolarizado como NEAE (alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo)". Torres ha destacado que el Ejecutivo ha incorporado un subsidio universal de 400 euros y ha alcanzado "un récord histórico de inversión en becas".

La diputada de Vox, María José Ruiz, ha criticado que el nuevo sistema "quita para dar" y que "miles de familias se están quedando fuera por no alcanzar el 25% de discapacidad exigido". Ruiz ha advertido que este criterio excluye a alumnos con dislexia, sordera unilateral o moderada, y otros casos que "no pueden acceder a las becas pese a necesitar apoyo". "Solo las familias con recursos podrán costear los tratamientos específicos", ha lamentado, añadiendo que el sistema actual "no compensa las desigualdades, las acentúa".

AJEDREZ EN CATÁLOGO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Igualmente, la Comisión ha aprobado una iniciativa del PP que pide al Gobierno regional estudiar la inclusión del ajedrez educativo en el catálogo de Programas Educativos de la Consejería de Educación y Formación Profesional. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PP y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido tras no prosperar su enmienda para garantizar condiciones dignas al profesorado.

El diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha defendido que el ajedrez "fomenta la concentración, la paciencia y la persistencia" y que su práctica habitual "mejora el rendimiento académico, especialmente en matemáticas y lectura". Ha recordado que el Parlamento Europeo ya recomendó en 2012 su incorporación a las aulas por sus beneficios cognitivos, sociales y emocionales. "No se trata de imponerlo, sino de estudiar su viabilidad y tomarlo en consideración dentro de la planificación educativa", ha subrayado.

La socialista María Dolores Martínez ha respaldado los beneficios del ajedrez, pero ha criticado que no se prevean recursos específicos para su implantación. "¿Quién va a impartir esas clases? ¿Con qué respaldo y planificación?", ha preguntado, denunciando que los programas educativos dependen hoy "de la buena voluntad de docentes exhaustos".

Vox, por su parte, ha respaldado la moción, aunque con matices. María José Ruiz ha valorado su utilidad como herramienta pedagógica. Sin embargo, ha advertido de que "no todo son ventajas" y ha llamado a ser prudentes con su implantación. "Puede tener efectos negativos si no se planifica adecuadamente y se fuerza su uso en ciertos perfiles de alumnado", ha señalado. Aun así, ha confiado en que "buenos monitores y una formación equilibrada" garanticen su efectividad como herramienta educativa.

FERIA CULTURAL

A su vez, ha salido adelante otra iniciativa, en esta ocasión del PSOE para instar al Gobierno regional a crear y poner en marcha la Feria de la Cultura de la Región de Murcia. La iniciativa, que ha contado con los votos favorables del PSOE y Vox y la abstención del PP, busca visibilizar el trabajo de los profesionales del sector cultural y proyectar la identidad artística de la Región más allá de sus fronteras.

La socialista Magdalena Sánchez Blesa ha defendido la propuesta como "una reivindicación del sector cultural" que necesita un espacio para mostrar su talento. "La cultura está a la cola en esta Región, y una feria como esta serviría para impulsar la producción artística, poner en contacto a creadores con distribuidores, facilitar el mecenazgo y acercar la cultura a la infancia, la juventud y los mayores", ha afirmado.

Desde Vox, Antonio Martínez ha expresado su apoyo a la iniciativa pese a sus críticas a la "agenda ideológica" que, según ha dicho, domina muchas políticas culturales. Ha señalado que "la Región de Murcia está a la cola en todos los indicadores de excelencia cultural" y ha advertido que, aunque respaldan la feria, desconfían de la gestión que pueda hacer la Consejería de Cultura.

Por parte del PP, la diputada Luz Marina Lorenzo ha justificado la abstención de su grupo señalando que "ahora mismo el formato propuesto podría diluir el trabajo que ya se está haciendo".

Por último, ha decaído una moción de Vox que solicitaba la creación de un Instituto de Enseñanza Secundaria en la pedanía de Balsicas (Torre Pacheco), con tres líneas para ESO, Bachillerato y Formación Profesional. El diputado de Vox Antonio Martínez ha defendido que la propuesta responde a "una reivindicación social urgente" derivada del colapso educativo en la zona.

Desde el PP, Carlos Albaladejo ha presentado una enmienda a la totalidad y ha criticado que Vox pida "un instituto sobredimensionado" para apenas "267 alumnos" que actualmente se trasladan a diario desde Balsicas a Roldán. Los socialistas, por su parte, se habían posicionado a favor asegurando que la situación del IES Sabina Mora es "insostenible" y ha reclamado planificación a largo plazo.