La Asamblea de Murcia rechaza el escrito de Vox para retirar la portavocía a Antelo, que denuncia uso ilegal de su firma

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Mesa de la Cámara de Asamblea Regional ha decidido este miércoles no dar trámite a un escrito presentado por el grupo parlamentario Vox sobre el cambio de portavoz al ir firmado con un certificado digital perteneciente a José Ángel Antelo, a pesar de que éste no había redactado el documento ni dado su permiso.

En declaraciones a Europa Press, Antelo ha indicado que en el grupo parlamentario "han usado" su firma digital sin su conocimiento para informar del cambio en la portavocía, un cargo que ocupaba él mismo hasta este martes, cuando Vox anunció que a partir de ese momento recaería en el diputado Rubén Martínez Alpañez.

Tras tener conocimiento de la presentación del escrito por parte de Vox, el propio Antelo presentó otro documento informando de que él no ha redactado escrito alguno comunicando su cese como portavoz ni ha autorizado a nadie a utilizar su certificado electrónico como representante del grupo.

Además, para su decisión, la Mesa de la Cámara ha tenido en cuenta que el escrito electrónico del grupo Vox no puede considerarse válido al no aparecer firma electrónica de los que se dice lo suscriben, puesto que las rúbricas manuscritas no permiten acreditar de forma cierta e indubitada la identificación de los firmantes.

También ha advertido la Mesa de la Cámara de que el escrito de Vox no se acompaña de la documentación imprescindible para que quede acreditado que las decisiones que se trasladan se han adoptado cumpliendo las formalidades exigibles para la adopción de acuerdos en el seno del grupo parlamentario.

En concreto, se refiere al acta de reunión válidamente convocada, fecha, asistentes, acuerdos adoptados y votación, con indicación del sentido del voto de cada uno de los participantes, firmada por todos ellos.

Para Antelo, el uso de su firma digital sin su consentimiento es "un delito muy grave" que ya ha puesto en conocimiento de los servicios jurídicos. "Se ha utilizado mi firma sin mi consentimiento, sin mi permiso, por lo que podríamos estar hablando de falsedad documental", ha apostillado.

EL TENIENTE DE ALCALDE DE CARTAGENA SE DA DE BAJA DE VOX

Por otra parte, el primer teniente de Alcalde de Cartagena, Diego Salinas, ha comunicado, a través de la red social 'X', que tras la destitución de Antelo como líder provincial ha decidido darse de baja como afiliado a Vox.

"La deriva del partido y el trato dado a José Ángel Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido. Seguiré trabajando por Cartagena y por España hasta el último día", ha indicado.