La Asamblea Regional debatirá la próxima semana sobre autónomos, acuerdo UE-Mercosur e infraestructuras educativas

Reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional ha ordenado este martes la actividad parlamentaria para la próxima semana, que estará marcada por el avance en la legislación contra las agresiones a sanitarios y un Pleno de impulso con seis mociones de calado social y económico.

La agenda arrancará el martes 19 de mayo, a las 9.00 horas, con la Mesa de la Comisión de Sanidad para admitir las enmiendas a la Proposición de Ley del Grupo Popular sobre infracciones y sanciones ante agresiones a profesionales del sistema sanitario público.

El miércoles 20 de mayo, a partir de las 9.30 horas, se celebrará la sesión plenaria de impulso. En ella, el Grupo Popular defenderá dos iniciativas: una para solicitar al Gobierno central que no suba la cuota de cotización de los autónomos colaboradores y otra para pedir una auditoría independiente sobre la convocatoria MIR 2025-26.

Por su parte, el Grupo Vox someterá a votación una moción de rechazo al acuerdo de Mercosur en defensa del campo español y otra relativa al refuerzo del Servicio Murciano de Salud en todas las áreas sanitarias.

Asimismo, el Grupo Socialista llevará al Pleno la elaboración de un Plan Plurianual de Mejora de las Infraestructuras Educativas Públicas de la Región.

El Grupo Mixto, por su parte, solicitará la concesión de la Medalla de Oro de la Región a la familia de Sara Gómez, en reconocimiento a su labor tras la aprobación de la denominada 'Ley Sara' contra la negligencia en cirugía estética.

La actividad parlamentaria concluirá el viernes 22 de mayo con la constitución de la Ponencia de la Comisión de Sanidad y Política Social. En esta sesión se analizarán y debatirán las enmiendas admitidas a la ley de agresiones a sanitarios para la posterior elaboración del informe preceptivo.