La Asamblea Regional exige la puesta en marcha del Júcar-Vinalopó y la reparación del embalse de San Diego

La Comunidad de Regantes de Fortuna en la Asamblea Regional con los diputados del PP - PP

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional ha dado luz verde, con el voto en contra de los diputados de Podemos IU-AV, a una moción del Partido Popular en la que solicita al Gobierno la puesta en marcha del trasvase Júcar-Vinalopó y la reparación del embalse de San Diego.

El diputado popular, Jesús Cano, ha afirmado que esta es una infraestructura "necesaria y estratégica para sustituir extracciones, proteger los acuíferos y garantizar el futuro de España".

Cano ha señalado el problema del agua en las comarcas del Altiplano y Oriental "no es nuevo y no admite más dilaciones". "Se están agotando porque nadie ha tenido el valor político de dar la solución, que se llama trasvase Júcar-Vinalopó para aportar recursos regulados que sustituyan los volúmenes que deben dejar de extraerse de los acuíferos sobreexplotados", ha apuntado.

Cano ha lamentado que esta infraestructura esté parcialmente construida y "lleve años sin funcionar por la falta de voluntad del Gobierno de la Nación".

Por otra parte, ha pedido la reparación del embalse de San Diego y de la conducción del Júcar-Vinalopó "que pierde hasta un 80% de agua".

Asimismo, han solicitado que se garantice un régimen de asignación estable de recursos regulados para los usos urbanos y agrícolas de estos municipios y que no se cierren los pozos mientras no estén operativas las infraestructuras de sustitución.

Cano también ha rechazado "los intentos de plantear la desalación como alternativa para el Altiplano", ya que "hablamos de municipios situados a más de cien kilómetros de la costa y a más de 600 metros de altitud".

El Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado una enmienda parcial que no ha sido aceptada por los 'populares', ha afirmado que la prolongación hasta Yecla y Jumilla, incluida en la moción, es competencia de la comunidad autónoma. "Si esto se aprueba--ha dicho durante su intervención--no se puede hacer", ha apuntado.

El diputado de Vox, Alberto Garre, cuyo partido ha votado a favor, ha tildado la moción de "auténtico bodrio" y ha pedido que se retire. "Desde 2006 cuando se inaugura y no funciona porque tiene 80 agujeros hasta 2011 con el señor Rajoy que no hizo nada", ha apuntado.

Los diputados de Podemos IU-AV se han posicionado en contra de esta moción al afirmar que "no aporta soluciones, basa la solución en un incremento continuo y permanente de la oferta de agua como si fuera ilimitada".

Durante el debate de esta moción han estado presentes las alcaldesas de Yecla y Fortuna, Remedios Lajara y Catalina Herrero, y la Comunidad de Regantes de Fortuna.