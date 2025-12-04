La Asamblea Regional reclama por unanimidad la reapertura inmediata del corredor ferroviario Cartagena-Albacete

El Pleno de la Asamblea Regional - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado por unanimidad una Declaración Institucional en la que insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la "inmediata reapertura" del corredor Cartagena-Albacete para viajeros y mercancías, una vez concluyan las obras de la Estación del Carmen y el soterramiento hasta Nonduermas. El texto también pide que se inicien "sin demora" las actuaciones necesarias para garantizar un ferrocarril "electrificado, desdoblado, moderno y plenamente operativo" en el horizonte temporal marcado por la Unión Europea.

La Declaración subraya que "la vertebración ferroviaria de la Región de Murcia constituye una necesidad estratégica, social y económica de primer orden" y recuerda que "la recuperación y modernización de la línea Cartagena-Albacete es una reivindicación histórica". Según recoge el documento, este corredor y su prolongación hacia Madrid "permitirá acortar los tiempos de viaje, mejorar la seguridad y garantizar un desarrollo equilibrado de las comunicaciones en el sureste español", además de resultar esencial para situar a la Región de Murcia, junto con las provincias de Albacete y Almería, "en igualdad de condiciones respecto a otras regiones que ya cuentan con un sistema ferroviario del siglo XXI".

El texto, firmado por todos los portavoces de los grupos parlamentarios, señala que este proyecto "ya fue contemplado en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2014)" y considera necesario que ahora se cumplan las directrices del Reglamento (UE) 2024/1679, sobre las orientaciones de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). En este sentido, advierte de que en ningún caso su ejecución puede demorarse más allá del horizonte 2030-2040, "lo que supondría perpetuar la exclusión de nuestra Región de los grandes ejes ferroviarios peninsulares y europeos".

En la Declaración Institucional, la Asamblea Regional "valora y apoya que se impulse el Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete" y reafirma su respaldo a esta infraestructura como pieza clave para la conexión del sureste.