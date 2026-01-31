Ascienden a 102 las llamadas recibidas por el '1-1-2' durante el episodio de vientos en la Región de Murcia

Imagen de una mujer caminado en medio de un fuerte viento
Imagen de una mujer caminado en medio de un fuerte viento - Álex Zea - Europa Press
Europa Press Murcia
Publicado: sábado, 31 enero 2026 17:19
MURCIA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras la finalización del episodio de vientos y fenómenos costeros en la Región de Murcia, y una vez desactivados los avisos emitidos por la Aemet a las 16.00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha realizado el balance final de las actuaciones gestionadas.

En total, se han recibido 102 llamadas, correspondientes a 92 asuntos, relacionados con este episodio meteorológico. La mayoría de las incidencias han estado relacionadas con derrumbes y caídas de objetos (53) y con obstáculos en la vía pública (23), localizándose principalmente en los municipios de Murcia (28) y Cartagena (25). Ninguno de los asuntos atendidos ha sido de especial relevancia.

