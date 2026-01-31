Ascienden a 102 las llamadas recibidas por el '1-1-2' durante el episodio de vientos en la Región de Murcia

Imagen de una mujer caminado en medio de un fuerte viento - Álex Zea - Europa Press

MURCIA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras la finalización del episodio de vientos y fenómenos costeros en la Región de Murcia, y una vez desactivados los avisos emitidos por la Aemet a las 16.00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha realizado el balance final de las actuaciones gestionadas.

En total, se han recibido 102 llamadas, correspondientes a 92 asuntos, relacionados con este episodio meteorológico. La mayoría de las incidencias han estado relacionadas con derrumbes y caídas de objetos (53) y con obstáculos en la vía pública (23), localizándose principalmente en los municipios de Murcia (28) y Cartagena (25). Ninguno de los asuntos atendidos ha sido de especial relevancia.