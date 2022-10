Asociación de apoyo a la infancia maltratada urge incrementar recursos destinados a la atención mental infanto-juvenil

CARTAGENA (MURCIA), 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM), María José Partera, ha solicitado ante la Comisión Especial para la Infancia y la Adolescencia de la Asamblea Regional que se incrementen y mejoren los recursos destinados a la atención mental infanto-juvenil.

Partera ha asegurado que existe un problema de recursos a la atención mental en dichas etapas "a nivel regional y nacional". A nivel nacional, ha explicado, el problema surge porque "no existe todavía la especialidad de psicología infantil y juvenil y no hay profesionales, muchos adolescentes cuando tienen problemas de depresión, anorexia están tratados por psiquiatras de adultos y muchas veces entran en la dinámica de tratamientos farmacológicos porque no hay tiempo para hacerles una terapia en condiciones".

Desde la asociación advierten de que también se deberían reducir las listas de espera en los Puntos de Encuentro Familiar. "En Murcia las listas de espera son tremendas", ha dicho durante su intervención en la que también ha pedido que se supervise el proyecto Luz, que se encarga de atender a niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que a nivel judicial "no existen fiscales de menores que sean víctimas, mientras que sí hay fiscales de menores que delinquen", ha dicho señalando la necesidad de que también haya profesionales de este tipo.

Por parte de los grupos parlamentarios la diputada del PSOE Toñi Abenza ha expuesto la necesidad de instruir más a los docentes, por ejemplo, para que puedan detectar conductas infantiles que muestren la realidad de su entorno familiar y así prevenir casos de maltrato infantil o abusos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Ávarez, ha asegurado que los niños y los adolescentes "merecen protección", motivo por el que ha urgido a armonizar los sistemas de protección de la infancia, "sobre todo cuando hay un problema".

Desde el PP, Maruja Pelegrín ha señalado que la falta de estabilidad económica puede afectar a proyectos sociales, por lo que considera que "en algunas cosas se tendría que producir la excepcionalidad de darle estabilidad a estos proyectos".