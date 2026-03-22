ASSIDO reúne a más de 4.000 personas en la Plaza del Romea en el Día Mundial del Síndrome de Down Murcia

Una de las actividades realizadas en la Plaza del Romea por el Día Mundial del Síndrome de Down - ASSIDO

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Romea se ha convertido este sábado en el epicentro de la inclusión en la Región de Murcia con la celebración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, en un acto organizado por ASSIDO que ha congregado a más de 4.000 personas a lo largo de la mañana.

El evento, de carácter festivo y reivindicativo, ha contado con la presencia de la directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano Semitiel, así como de la concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño, quienes han querido respaldar una jornada clave para visibilizar la realidad y los derechos de las personas con síndrome de Down.

También ha participado el presidente de ASSIDO, Víctor Martínez, quien ha puesto en valor el papel de la entidad tras 45 años de trayectoria. Otras de las autoridades asistentes han sido la diputada nacional Violante Tomás y la concejal del grupo socialista del Ayuntamiento de Murcia, Regina Sarria.

Uno de los momentos centrales ha sido la lectura del manifiesto, protagonizada por personas usuarias de ASSIDO, que han alzado la voz para trasladar un mensaje claro a la sociedad: "Tengo síndrome de Down y no soy tan distinto a ti".

A lo largo del manifiesto, se han reivindicado cuestiones fundamentales como el respeto a la autonomía personal, el derecho a tomar decisiones, a trabajar, a tener relaciones, a equivocarse y, en definitiva, a vivir con plenitud. También se ha puesto el foco en la necesidad de mirar más allá de los prejuicios y reconocer a cada persona como única, con capacidades, sueños y proyectos propios.

La jornada ha continuado con una multitudinaria flashmob que ha llenado el centro de Murcia de música y alegría, y con un corte de jamón solidario, en un ambiente de convivencia que ha reunido a familias, asociaciones, ciudadanía y representantes institucionales.

Desde ASSIDO se ha destacado la importancia de seguir generando espacios como este que combinan sensibilización y participación ciudadana, recordando que la inclusión no es solo un objetivo, sino una responsabilidad compartida.

El acto se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del 21 de marzo, una fecha que cada año sirve para reivindicar derechos, visibilizar capacidades y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.