Atendida la conductora de un turismo tras despeñarse por un terraplén en Molina de Segura

Lugar donde se ha producido el accidente - 1-1-2 RM

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han asistido a la ocupante de un vehículo accidentado este viernes tras sufrir una salida de vía y precipitarse por un pequeño terraplén en la pedanía de Torrealta, en el término municipal de Molina de Segura.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido a las 11.56 horas la llamada de la conductora, quien ha informado de que se encontraba atrapada en el interior del automóvil y que presentaba dolores en el cuello.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) para asegurar el turismo y facilitar la salida de la mujer, así como personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 con una ambulancia.