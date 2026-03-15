La ATRM estrena Oficina Virtual para pagar y presentar los tributos desde el ordenador o el smartphone

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) ha puesto en marcha una Oficina Virtual que permite a los ciudadanos realizar todo el trámite de confección, pago y presentación de sus impuestos a través de un ordenador o de un dispositivo móvil.

Esta herramienta novedosa, que se acaba de estrenar, se aplica de manera pionera a la tramitación, gestión y pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por la compra de un vehículo usado, el denominado modelo 620. El objetivo, no obstante, es extenderlo a otros tributos y trámites.

Hasta ahora, los ciudadanos podían ser asistidos en la confección de la autoliquidación de manera presencial en alguna de las 36 oficinas de la ATRM o realizarlo ellos mismos desde casa de manera telemática, una fórmula que ha crecido de manera exponencial en los últimos años.

La presentación telemática del modelo 620, de hecho, se ha multiplicado por dos en los dos últimos años. En el año 2023, un total de 5.937 ciudadanos presentaron su modelo de autoliquidación de manera telemática, mientras que en el pasado año 2025 fueron 11.848 los contribuyentes que optaron por esta modalidad. En lo que va de año, esta cifra supera ya las 1.600 presentaciones telemáticas.

El año pasado, además, la Agencia Tributaria regional puso en marcha un desarrollo informático junto con el colegio de Gestores Administrativos que permite a estos profesionales presentar el modelo 620 desde una aplicación propia. Solo el ejercicio pasado, en su primer año de funcionamiento, se presentaron un total de 10.479 autoliquidaciones de compra-venta de vehículos usados a través de este servicio, que agiliza el trabajo de los gestores administrativos.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, recordó que esta herramienta se enmarca en Plan Estratégico de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y subrayó que "es una muestra más de cómo entendemos el proceso de transformación digital de la sociedad y de la administración pública; un proceso que nos permite ser más ágiles, eficientes, cercanos y transparentes".

"Este camino, esta apuesta por la modernización de la administración pública, nos ha llevado a que la Agencia Tributaria regional haya sido galardonada recientemente con una Distinción Audaz por nuestro compromiso con la innovación y por la transparencia a la hora de informar y atender a los ciudadanos", señaló.

El titular de Hacienda destacó en este sentido que la digitalización "nos ofrece la posibilidad de mejorar el servicio público poniendo la tecnología al servicio de los ciudadanos, con herramientas innovadoras y tecnologías de última generación que, como es el caso de esta Oficina Virtual, nos permite superar el modelo clásico del formulario y la ventanilla".

La Oficina Virtual consiste en concreto en que desde un ordenador o dispositivo móvil con cámara se asiste a los contribuyentes a la hora de confeccionar, pagar y presentar el citado modelo 620 de autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por la compra de un vehículo usado.

Para ello, los ciudadanos deben acceder al servicio de Cita Previa de la Agencia Tributaria y seleccionar el centro Oficina Virtual. Desde allí pueden subir a una plataforma electrónica la documentación necesaria y el personal de la Agencia Tributaria les asistirá en la confección de la autoliquidación mientras los contribuyentes siguen todo el trámite a través de su pantalla.

En caso de que la autoliquidación resulte a pagar, los contribuyentes pueden efectuar el pago a través de Bizum y obtener el justificante necesario para hacer los trámites posteriores en la Dirección General de Tráfico.

El servicio permite hacer dicho trámite sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la Agencia Tributaria regional y en el horario de atención telefónica, que es de lunes a jueves de 9.00 a 18.30 horas y los viernes de 9.00 a 15.00 horas.