La Audiencia confirma la prisión provisional del investigado por asesinato de una niña en Llano de Brujas

La Sala señala que existe un riesgo real de fuga, dado que el procedimiento podría concluir con una condena de prisión permanente revisable

MURCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha dictado auto que confirma la medida cautelar de prisión provisional acordada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Murcia para el investigado por la muerte de una niña de cinco años el pasado mes de abril en la pedanía de Llano de Brujas, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJMU) en un comunicado.

El investigado permanece en prisión provisional desde el 3 de abril de 2025, fecha en la que fue acordada la medida sin fianza en relación a unas diligencias abiertas por asesinato de persona especialmente vulnerable por razón de su edad y los delitos de malos tratos psicológicos y acoso en el ámbito familiar.

La defensa alegó la inexistencia de riesgo de fuga y la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos gravosas. Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular se opusieron a la estimación del recurso.

En su resolución, la Audiencia Provincial destaca que "concurre un real riesgo de sustracción a la acción de la Justicia, frente al cual sólo la prisión provisional se muestra con capacidad para su evitación".

Asimismo, la Sala subraya que el procedimiento podría dar lugar a la imposición de una pena de prisión permanente revisable y que existen "indicios relevantes de criminalidad", apoyados en declaraciones testificales y en el informe preliminar de autopsia, que determina una etiología homicida en el fallecimiento de la menor de cinco años.

El auto es firme y contra él no cabe recurso.

RELATO DE LOS HECHOS

Cabe recordar que el suceso tuvo lugar el martes, 1 de abril, en una vivienda de Llano de Brujas, en Murcia, cuando se encontró muerta a la menor de cinco años, presuntamente tras la ingesta de pastillas.

El martes por la noche, el individuo fue detenido por la Guardia Civil en Torrevieja (Alicante) como presunto autor del homicidio de la niña, según informaron fuentes de la Benemérita.

Al parecer, el individuo se llevó presuntamente a la niña el martes por la tarde como hacía habitualmente, pero en esta ocasión "con mucha prisa", tal y como relató la madre a los medios de comunicación durante el minuto de silencio que se guardó este miércoles a las puertas del Ayuntamiento.

Posteriormente, el individuo llamó a su ex pareja el mismo martes por la tarde, sobre las 17.00 horas, para decirle que la niña "ya estaba en el cielo".

"Y ya no sé nada; me hizo una llamada, me dijo que estaba en el cielo y ya está", señaló la progenitora, quien reconoció que pensaba que el detenido le iba a hacer daño a ella pero no a su hija.

"Yo me esperaba que me iba a hacer daño a mí porque no aceptaba que dejara la relación, pero lo de la cría no me lo esperaba", apostilló.

Los familiares y allegados presentes en el minuto de silencio mostraron su consternación por lo sucedido: "Nos han quitado la vida a todos, no hay palabras para esto; que no lo refugien, que no está loco ni enfermo".