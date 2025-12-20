El Auditorio recibe este domingo a las bandas de Educandos BMMC Cieza y juvenil de la Sociedad Musical de Cehegín

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Regional Víctor Villegas acoge este domingo (12.00 horas) la tercera cita del ciclo 'Bandas en el Auditorio', organizado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia, que estará protagonizada por la Banda de Educandos BMMC Cieza y por la banda juvenil de la Sociedad Musical de Cehegín. Ambas formaciones han preparado un programa especial para su concierto.

En concreto, la Banda de Educandos BMMC de Cieza, dirigida por Ricardo Moreno Sastre, interpretará el programa 'El futuro resuena a Navidad'. Por su parte, la banda juvenil Sociedad Musical de Cehegín, dirigida por Andrés Fernández Abellán, pondrá en escena el concierto titulado 'Magia, naturaleza y música'.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "en este ciclo ponemos a disposición de las bandas y agrupaciones musicales de la Federación el escenario del Auditorio regional para que muestren su talento. Sin duda, para los músicos y sus familias supone un aliciente y para nosotros es una forma de reconocer y apoyar su trabajo por la música y por la cultura".

Cabe recordar que esta nueva edición del ciclo 'Bandas en el Auditorio cuenta con ocho citas hasta junio de 2026 y pasarán por el escenario de Auditorio regional Víctor Villegas 900 músicos. Para más información y compra de entradas del tercero de los conciertos, este domingo, 21 de diciembre, a las 12.00 horas, se puede consultar la página web de Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.